Группа туристов пропала в горах Пермского края: что известно, версии

Туристическая группа пропала в Пермском крае во время подъема на гору Ослянка. Что об этом известно, если ли среди них дети, сколько дней не могут найти?

Что известно о пропаже туристов

13 туристов, пропавших во время поездки на снегоходах, ищут вторые сутки. Группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка. Среди пропавших есть как любители, так и опытные снегоходчики.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. В районе подножья горы наблюдалась плохая видимость, а около 16:00 связь с группой пропала. Родственники туристов организуют сбор добровольцев для участия в поисках, к операции уже подключился отряд «ЛизаАлерт».

В региональном ГУ МЧС сообщили, что спасатели проверяют сведения о пропавшей группе в Пермском крае. По информации ведомства, незарегистрированная группа состояла из 15 мужчин, в точку сбора вышли только двое.

«Незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский округ. Для проверки информации 14 декабря привлекаются силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек личного состава и шести единиц техники», — говорится в публикации.

Прокуратура Пермского края в свою очередь начала проверку по факту исчезновения туристической группы в горах. В настоящее время устанавливаются точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

«Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора», — сказано в сообщении.

Когда последний раз видели пропавших туристов

Пропавших туристов в Пермском крае последний раз видели днем, 13 декабря, их наблюдала другая группа, рассказал один из местных гидов. В настоящее время спасатели и волонтеры ведут активные поиски в районе горы Ослянка, добавил он.

«Ребята не выходят на связь вторые сутки, они все на снегоходах — всего было 12 снегоходов. <…> [Другая] группа видела их в обед 13 декабря, когда спускалась вниз, а они поднимались наверх (на гору Ослянку. — NEWS.ru) и должны были приехать на базу в тот же день. Куда они спустились, непонятно», — сказано в сообщении.

Гид отметил, что поисковые мероприятия проводятся в сложных погодных условиях с сильным ветром и ограниченной видимостью. Для усиления операции планируется привлечение дополнительных сил, включая опытных снегоходчиков и технику с дронами, заключил он.

