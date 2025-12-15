Стали известны новые подробности дела о пропавших туристах в Пермском крае ТАСС: пропавших туристов в Пермском крае последний раз видели 13 декабря днем

Пропавших туристов в Пермском крае последний раз видели днем, 13 декабря, их наблюдала другая группа, рассказал ТАСС один из местных гидов. В настоящее время спасатели и волонтеры ведут активные поиски в районе горы Ослянка, добавил он.

Ребята не выходят на связь вторые сутки, они все на снегоходах — всего было 12 снегоходов. <…> [Другая] группа видела их в обед 13 декабря, когда спускалась вниз, а они поднимались наверх (на гору Ослянку. — NEWS.ru) и должны были приехать на базу в тот же день. Куда они спустились, непонятно, — сказано в сообщении.

Гид отметил, что поисковые мероприятия проводятся в сложных погодных условиях с сильным ветром и ограниченной видимостью. Для усиления операции планируется привлечение дополнительных сил, включая опытных снегоходчиков и технику с дронами, заключил он.

Ранее прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения туристической группы в горах, сообщили в ведомстве. Начали устанавливаться точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянку.