15 декабря 2025 в 02:30

Умер композитор Левон Оганезов: последние годы, жизнь в США, болезнь

Левон Оганезов Левон Оганезов Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
14 декабря 2025 года в Нью-Йорке скончался народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов. Что об этом известно, как он провел свои последние годы жизни, где жил?

Смерть Оганезова

Оганезову было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последние годы он проживал в США.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался Левон Саркисович Оганезов», — сказано в публикации на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Прощание с Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке.

«Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601. Похороны и погребение. Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595», — говорится в сообщении.

Биография и образование

Левон Саркисович Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкальное образование получил в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. В дальнейшем окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу фортепиано.

После окончания консерватории начал профессиональную деятельность в качестве концертмейстера и аккомпаниатора. Работал в концертных организациях, участвовал в гастрольных турах, музыкальных и эстрадных программах.

Творческая деятельность и сотрудничество

Левон Оганезов выступал как пианист-солист, аккомпаниатор и композитор. В его репертуаре были произведения классической музыки, эстрадные композиции, джазовые и театральные номера. Он писал музыку для театральных постановок и телевизионных программ.

В разные годы Оганезов сотрудничал с рядом известных российских артистов. Среди них — Иосиф Кобзон, Клавдия Шульженко, Андрей Миронов, Валентина Толкунова, Лариса Голубкина, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Елена Степаненко, Александр Ширвиндт, Михаил Державин и другие. Он участвовал в концертных выступлениях, гастролях, телевизионных съемках и эстрадных программах.

Также Оганезов снимался в кино и играл в театральных спектаклях, исполняя как музыкальные, так и актерские роли.

Работа на телевидении

С начала 1990-х годов Левон Оганезов активно работал на телевидении. Он был участником и ведущим ряда развлекательных программ, в том числе «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер» и других проектов на федеральных телеканалах.

В телепередачах он выступал в качестве пианиста, ведущего и участника сценических номеров. Его телевизионная деятельность продолжалась до начала 2000-х годов. Записи программ и концертных выступлений с участием Левона Оганезова находятся в телевизионных и музыкальных архивах.

Где жил в последние годы

Последние годы Левон Саркисович жил в США, поближе к дочерям Марии и Дарье и трем внучкам. Он переехал туда по семейным обстоятельствам.

Несмотря на смену места жительства, артист продолжал поддерживать профессиональные контакты в России и периодически участвовал в культурных и телевизионных проектах.

