Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах Пропавшая в Пермском крае туристическая группа была незарегистрированной

Спасатели проверяют сведения о пропавшей группе туристов в Пермском крае, сообщило региональное ГУ МЧС. По информации ведомства, которые передает РИА новости, незарегистрированная группа состояла из 15 мужчин, в точку сбора вышли только двое.

Незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский округ. Для проверки информации 14 декабря привлекаются силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек личного состава и шести единиц техники, — говорится в публикации.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка.

Ранее уфолог и блогер Валентин Дегтерев заявил, что российский турист Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова. По его словам, мужчина искал некий артефакт, дарующий вечную жизнь.

До этого близкие семьи Усольцевых рассказали, что супруги могли не пропасть в тайге, а намеренно скрыться. Они отметили, что версия о добровольном уходе выглядит более вероятной, чем исчезновение в районе Кутурчины.