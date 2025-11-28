День матери
28 ноября 2025 в 09:11

В истории об исчезновении семьи Усольцевых появились новые версии

Близкие Усольцевых заявили о намеренном бегстве семьи в тайгу из-за долгов

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Близкие семьи Усольцевых заявили, что супруги могли не пропасть в тайге, а намеренно скрыться. В эфире шоу «Малахов» на телеканале Россия 1 они отметили, что версия о добровольном уходе выглядит более вероятной, чем исчезновение в районе Кутурчины.

SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн заявила, что накануне исчезновения женщина призналась в финансовых трудностях. По словам девушки, мать семейства сказала, что не сможет оплатить следующий месяц работы.

Моя версия, что их точно на Кутурчине нет, я думаю, что это побег, — отметила Фурштейн.

Как уточнила блогер, именно она первой забила тревогу, когда узнала от клиентки, что Ирина не вышла на запланированную сессию. После этого Дарья нашла сына супругов, который обратился в полицию с заявлением о пропаже.

В эфире также впервые выступил племянник Ирины Илья Лунев. По его словам, о поисках он узнал случайно из телевизионного сюжета, так как в момент исчезновения семьи находился в море без связи. Парень рассказал, что бабушка — мать Ирины — переживает сильнее всех и категорически не верит в побег, поскольку дочь никогда бы ее не оставила.

Ранее блогер Александр Кучерявый заявил, что связь с семьей Усольцевых оборвалась за день до пропажи, еще 27 сентября, и этому есть простое объяснение. Он участвовал в поисковой операции в качестве волонтера и утверждает, что в районе их исчезновения сотовой связи нет в принципе.

