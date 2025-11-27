День матери
Красноярский блогер объяснил причину отсутствия сотовой связи с Усольцевыми

Блогер Кучерявый: в районе пропажи Усольцевых сотовой связи нет в принципе

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю
Связь с семьей Усольцевых оборвалась за день до их пропажи, еще 27 сентября, и этому есть простое объяснение, заявил aif.ru блогер Александр Кучерявый. Он участвовал в поисковой операции в качестве волонтера и утверждает, что в районе их исчезновения сотовой связи нет в принципе.

В той местности, где они пропали, в принципе связи нет. Чтобы ее поймать, надо куда-то прям глубоко в гору уходить, — пояснил красноярский блогер.

По его мнению, отсутствие связи может быть связано с природными условиями. Однако это не объясняет, куда и зачем семья с маленьким ребенком могла отправиться в столь труднодоступной и опасной местности.

Ранее стало известно, что Ирина Усольцева перестала выходить на связь за день до официального исчезновения семьи в тайге Красноярского края. Как рассказала SMM-менеджер женщины Дарья Фурштейн, 27 сентября Усольцева перестала отвечать в мессенджерах, при этом датой исчезновения считается 28 сентября.

До этого тревел-блогер Алексей Тайганавт предположил, что пропавшие в тайге Усольцевы оставили деньги в машине, поскольку планировали вернуться в тот же день. По его мнению, это свидетельствует о том, что они не собирались надолго задерживаться в лесу.

