Усадили в машину и увезли: мать два месяца не может найти пропавшего сына

Более двух месяцев прошло с тех пор, как в Тюмени пропал 25-летний Данил Демин. Он вышел из дома, его посадили в машину к неизвестному человеку, и больше его никто не видел. При этом близким не рассказывают ничего о ходе следствия. Что произошло, куда делся парень, что говорят о нем его родственники и почему молчит следствие, NEWS.ru рассказала мать Данила Ольга Демина.

Как пропал Данил Демин

Ольга Демина живет в Тюмени с двумя сыновьями. 25-летний Данил — рабочий, занимался укладкой асфальта, 17-летний Никита учится в колледже. Старший сын женщины живет отдельно в Барнауле. Сама Ольга периодически ездит на заработки вахтовым методом. Семья жила небогато, но не бедствовала.

«Я была на вахте, полтора месяца меня не было в Тюмени, работала за Северобайкальском. Уехала подзаработать на ремонт. Сыновья жили вдвоем, все было хорошо. Я должна была приехать 27 октября, а тут 20 октября узнаю, что Данил пропал», — рассказывает Ольга.

Страшную новость ей сообщил младший сын. Он видел, как за братом пришел «какой-то мужчина и они уехали». После этого Данила никто не видел.

«Есть марка машины, номер. Вся эта сцена попала на камеры домофона. Этого мужчину Никита видел со стороны. Он был одет во все черное и в кожаные перчатки. Еще было тепло, не знаю, почему он был в перчатках», — говорит Ольга.

Женщина вернулась в Тюмень 25 октября, не доработав положенный срок. Она купила билеты за свой счет. Первым делом Ольга отправилась в полицию и написала заявление о пропаже сына.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Везде бегала по всем отделам, но до сих пор ничего не известно. Говорят, что у Данила был какой-то конфликт с девочкой. Она обвиняла его в домогательствах. И якобы ее папа вымогал у него деньги, угрожал, что отстрелит ему ногу и изобьет, а теперь увез куда-то. Я это все узнала от младшего сына, сама была не в курсе. Но все знают, что Данил никогда никого не обижал. У него очень много знакомых, друзей», — рассказывает женщина.

Ольга также добавила, что отца якобы обиженной Данилом девушки допросили, но он утверждает, что они действительно разговаривали, но парень от него убежал и больше он о нем ничего не слышал.

Что говорят о деле следователи

По словам женщины, правоохранительные органы долго не заводили уголовное дело. Она даже написала заявление о возможном убийстве сына. Недавно дело все же возбудили. Матери Данила ничего не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. Она даже не знает, есть ли у следствия какие-то зацепки по делу о пропаже ее сына. За это время Ольга сильно похудела. Она спит по два часа в сутки, вскакивает от кошмаров.

«Валерьянку пью. У меня ощущение, что я начинаю сходить с ума. Я не работаю уже полтора месяца, руки ни к чему не лежат. Надо вставать, что-то делать, у меня же еще есть дети… Я просто каждый день жду Данила. Он скоро найдется и будет живой», — сказала Ольга.

В Следственном комитете ей сообщили, что сейчас проводится экспертиза, но деталей не уточнили. Сказали ждать.

«А у меня на адвоката нет денег, чтобы он хотя бы зашел и узнал, что же там происходит. Мне даже сначала говорили, что нельзя обнародовать информацию, чтобы не навредить сыну. Друг Данила смонтировал ролик уже давно, но мы его не выкладывали, боялись все испортить. Но время идет и идет, и ничего не меняется. Я не могу понять, в чем тут может быть секретность? Я добиваюсь, добиваюсь. Вы скажите хоть что-то. Нет, совершенно ничего», — сетует Ольга.

21 декабря у Данила будет день рождения. Поиски парня, по уверениям следствия, продолжаются. Его искали и силами отряда «Авангард», но пока безрезультатно. NEWS.ru не удалось связаться с СК по Тюменской области, на звонки там никто не отвечает.

Почему следствие молчит

Следственные органы обязаны сообщить матери пропавшего парня, нашли его или нет, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. Однако, по его словам, наличие зацепок, версии, подозреваемые — все это попадает под тайну следствия и до сведения родных и третьих лиц не доводится.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Тем не менее правоохранительные органы все-таки должны в рабочем порядке коммуницировать с родственниками, с заявителями. Да, может быть, не раскрывать какие-то нюансы оперативной работы, но докладывать о стадиях проверки и следствия, какие решения приняты», — сказал он.

Также Карабанов удивился, почему правоохранительные органы не завели уголовное дело сразу. По его словам, если пропал человек, а на записях с камер видеонаблюдения видно, что его помимо воли затаскивают в машину, то очевиден состав преступления.

«Если родственники недовольны решениями, которые принимает следствие, они могут обратиться в прокуратуру с заявлением именно на действия следователя. Тогда прокуратура проведет проверку», — сказал он.

Что делать, если нет денег на адвоката

Что касается невозможности платить за услуги адвоката, Карабанов посоветовал матери пропавшего парня «бросить клич» в соцсетях, рассказать о своей истории в профессиональных сообществах.

«Думаю, что некоторые адвокаты в силу своих каких-то необходимостей могут подключиться к этому делу и бесплатно. Кроме того, можно также бросить клич для сбора денег на адвокатов либо обратиться в разные правозащитные организации, социальные фонды, которые, вероятно, тоже могут оплачивать услуги юриста», — сообщил он.

