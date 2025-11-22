Задержана банда похитителей участников СВО

СОБР задержал участников группировки, похищавшей бойцов СВО и вымогавшей у них деньги, пишут «Известия» со ссылкой на источник. По его словам, злоумышленники угрожали не только самим военнослужащим, но и их родственникам.

Преступники похищали участников СВО, после чего под пытками требовали перевести деньги, — отметил источник.

Ранее стало известно, что в рамках уголовного дела об ограблениях участников СВО в аэропорту Шереметьево проходят 40 фигурантов. Общий ущерб от их действий превысил 4 млн рублей. Часть обвиняемых уже содержится в СИЗО, в то время как другие оспаривают предъявленные им обвинения.

До этого сообщалось, что мошенники начали собирать данные о погибших бойцах СВО через фотографии их могил. Получив необходимую информацию, они используют ее для давления на родственников. Кроме того, злоумышленники могут воспользоваться фотографиями и видео с аллей героев.