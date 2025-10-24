Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:40

Могилы бойцов СВО стали мишенью для мошенников

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мошенники начали собирать данные о погибших бойцах через фотографии их могил, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Получив необходимую информацию, они используют эту информацию для давления на родственников.

Ранее мы сообщали о случаях, когда мошенники целенаправленно атакуют родственников погибших участников СВО. Установлено, откуда они берут исходные данные для таких операций. В основе лежит сбор сведений через фотографии захоронений, — сообщили в ведомстве.

Так, мошенники оказывали психологическое давление на девушку для сбора таких фото. Кроме того, они могут использовать для своих махинаций фотографии и видео с аллей героев, заключили там.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали активнее использовать профессиональную лексику во время звонков потенциальным жертвам. По новой схеме аферисты стали использовать псевдоюридическую лексику, в том числе понятие «декларирование».

