День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 03:56

Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российский турист Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова. Что об этом известно, где может скрываться семья?

Перевал Дятлова

Уфолог и блогер Валентин Дегтерев на ток-шоу «Малахов» рассказал, что Сергей Усольцев хотел отправиться на перевал Дятлова. По его словам, мужчина искал некий артефакт, дарующий вечную жизнь.

«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть, умирая в горах, ты возрождаешься», — заявил Дегтерев.

Блогер добавил, что глава семейства Усольцевых лично приглашал его посетить молельный дом. Дегтерев признался, что отказался. По его мнению, там под присмотром прибывшего с Украины проповедника люди предавались беснованию.

Могут ли Усольцевы скрываться в Азии

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что семье Усольцевых может грозить тюремный срок за подделку паспортов, если будет доказано, что россияне тайно сбежали в Таиланд. По мнению юриста, ключевым моментом станет установление того, использовались ли при пересечении границы фальшивые документы.

«Журналисты получили сведения, что семья, похожая на Усольцевых, могла находиться в Таиланде. Если следствие установит, что выезд был оформлен по настоящим документам, а ни один из членов семьи не обращался в полицию с вымышленными историями о преступлениях, говорить о нарушении УК РФ оснований нет. Другая ситуация, если всплывут доказательства обхода погранконтроля или комплекс фальшивых документов, оформленных специально для исчезновения. Тогда речь уже пойдет о пересечении границы в обход установленного порядка и возможной подделке официальных бумаг, что влечет уголовную ответственность и способно стать основанием для запроса экстрадиции», — пояснил Русяев.

Он предположил, что российские правоохранительные органы могут инициировать международный розыск после появления информации о вероятном отъезде семьи в Таиланд. По словам юриста, через эти механизмы можно установить, как именно Усольцевы пересекли границу.

«Для российских правоохранительных органов появление информации, что Усольцевы могут находиться в Таиланде, теоретически открывает возможность инициировать международный розыск пропавших граждан. Через механизмы Интерпола и запросы о правовой помощи можно попытаться установить, пересекала ли семья границу под своими данными или с использованием иных документов, проживала ли на конкретных объектах размещения, фиксировалась ли в местных базах. Однако надо понимать: пока в России возбуждено дело по факту исчезновения, а не в отношении конкретного лица, семья официально рассматривается как возможные потерпевшие», — резюмировал Русяев.

Основная версия пропажи

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов предположил, что семья могла сбежать. Он отказался верить в версию с нападением диких животных, поскольку в конце сентября медведи уже готовятся к спячке, а волки в этой местности встречаются редко. Баталов также исключил криминальную версию.

«Очень странно, если тот, кто якобы вел за ними охоту, когда они отправились в дебри, сидел там в кустах и караулил, — ну очень вряд ли. Зачем их там выслеживать, если можно было сделать все проще», — задался вопросом мужчина.

Читайте также:

€2 млн на счет подруги: жену Макрона уличили в воровстве денег у детей

«Ты что сделал для родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО

Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом

Усольцевы
семьи
Тайга
Красноярский край
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу
Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве
Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых
Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
«На кого мы рассчитываем?»: в Киеве задали вопрос об уехавшей молодежи
Гватемалу протрясли сильные подземные толчки
В Греции раскрыли, какой ценой стране обошлась поддержка Украины
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса
В российском регионе объявили режим угрозы атаки БПЛА
Гендиректора российского издательства арестовали
SHOT сообщил, что над Таганрогом прогремела серия мощных взрывов
Российского бойца ММА не впустили в Молдавию
Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом
Орбан выбрал сало и блины с икрой для ужина в Москве
Спасаем дачу от зимнего пожара: что починить, сколько огнетушителей нужно
€2 млн на счет подруги: жену Макрона уличили в воровстве денег у детей
Airbus сообщил о массовом отзыве самолетов A320
Гладков сообщил о жертвах удара беспилотника ВСУ по жилому дому
Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.