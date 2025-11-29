Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых

Российский турист Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова. Что об этом известно, где может скрываться семья?

Перевал Дятлова

Уфолог и блогер Валентин Дегтерев на ток-шоу «Малахов» рассказал, что Сергей Усольцев хотел отправиться на перевал Дятлова. По его словам, мужчина искал некий артефакт, дарующий вечную жизнь.

«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть, умирая в горах, ты возрождаешься», — заявил Дегтерев.

Блогер добавил, что глава семейства Усольцевых лично приглашал его посетить молельный дом. Дегтерев признался, что отказался. По его мнению, там под присмотром прибывшего с Украины проповедника люди предавались беснованию.

Могут ли Усольцевы скрываться в Азии

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что семье Усольцевых может грозить тюремный срок за подделку паспортов, если будет доказано, что россияне тайно сбежали в Таиланд. По мнению юриста, ключевым моментом станет установление того, использовались ли при пересечении границы фальшивые документы.

«Журналисты получили сведения, что семья, похожая на Усольцевых, могла находиться в Таиланде. Если следствие установит, что выезд был оформлен по настоящим документам, а ни один из членов семьи не обращался в полицию с вымышленными историями о преступлениях, говорить о нарушении УК РФ оснований нет. Другая ситуация, если всплывут доказательства обхода погранконтроля или комплекс фальшивых документов, оформленных специально для исчезновения. Тогда речь уже пойдет о пересечении границы в обход установленного порядка и возможной подделке официальных бумаг, что влечет уголовную ответственность и способно стать основанием для запроса экстрадиции», — пояснил Русяев.

Он предположил, что российские правоохранительные органы могут инициировать международный розыск после появления информации о вероятном отъезде семьи в Таиланд. По словам юриста, через эти механизмы можно установить, как именно Усольцевы пересекли границу.

«Для российских правоохранительных органов появление информации, что Усольцевы могут находиться в Таиланде, теоретически открывает возможность инициировать международный розыск пропавших граждан. Через механизмы Интерпола и запросы о правовой помощи можно попытаться установить, пересекала ли семья границу под своими данными или с использованием иных документов, проживала ли на конкретных объектах размещения, фиксировалась ли в местных базах. Однако надо понимать: пока в России возбуждено дело по факту исчезновения, а не в отношении конкретного лица, семья официально рассматривается как возможные потерпевшие», — резюмировал Русяев.

Основная версия пропажи

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов предположил, что семья могла сбежать. Он отказался верить в версию с нападением диких животных, поскольку в конце сентября медведи уже готовятся к спячке, а волки в этой местности встречаются редко. Баталов также исключил криминальную версию.

«Очень странно, если тот, кто якобы вел за ними охоту, когда они отправились в дебри, сидел там в кустах и караулил, — ну очень вряд ли. Зачем их там выслеживать, если можно было сделать все проще», — задался вопросом мужчина.

