Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом

В 2026 году в России вырастут пенсии у всех категорий получателей — страховые, социальные и военные. Что об этом известно, какие выплаты пенсионерам ожидаются перед Новым годом?

Кому и на сколько повысят пенсии в 2026 году

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, страховые пенсии с 1 января 2026 года увеличатся на 7,6%. Таким образом, в среднем пенсия по старости составит 27,1 тысячи рублей.

«Вне зависимости от того, работает пенсионер или не работает, повышать пенсию будут следующими сроками. С 1 января для получателей страховых пенсий, их порядка 38 млн россиян, — на 7,6%. С 1 апреля — для получателей социальных пенсий независимо от категории. Это может быть пенсия по потере кормильца, пенсия по инвалидности, пенсия по старости — на 6,8%», — отметила депутат.

Парламентарий не исключила, что размер повышения пенсий могут пересмотреть в соответствии с инфляцией по итогам года. В 2026 году, добавила она, планируется повышение пенсий и для военнослужащих-пенсионеров. Сейчас в бюджете заложено их увеличение на 4%.

Бессараб также рассказала, что с 1 февраля в России повысят более 40 социальных пособий, включая материнский капитал и пособия при рождении ребенка.

«Более 40 пособий на 6,8% будут проиндексированы. Вообще будут проиндексированы без исключения все публичные обязательства России. И бюджет позволяет их в полном объеме и в установленные сроки выполнить», — сообщила депутат.

NEWS.ru ранее писал, что страховые пенсии в 2026 году проиндексируют только один раз.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля — исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — сообщили в Минтруде РФ.

Кому повысят пенсии 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы на 6,8% социальные пенсии. Их выплачивают людям с различной степенью инвалидности, а также студентам и тем гражданам, кому не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

После пересчета средний размер таких выплат достигнет 16 590 рублей. Для разных категорий получателей установлены различные суммы. Пенсия по старости составит 9424,1 рубля, для инвалидов I группы — 18 848,32, II группы — 9424,1, III группы — 8010,57.

Если социальная пенсия ниже прожиточного минимума в регионе и является единственным источником дохода, то гражданину положена федеральная социальная доплата. Она покрывает разницу между пенсией и установленным в области минимумом.

Кто получит прибавку к пенсии в августе 2026 года

В августе 2026 года работающие пенсионеры получат автоматическую прибавку к пенсии. Перерасчет касается тех, кто официально трудился в 2025-м и работодатель перечислял за них страховые взносы. Заявление подавать не нужно — перерасчет происходит автоматически. Размер доплаты зависит от количества пенсионных баллов, заработанных за 2025 год.

Кто из пенсионеров получит выплату перед Новым годом

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что часть получателей страховых пенсий получат в декабре 2025 года досрочную январскую выплату. Он пояснил, что изменения связаны с длинными новогодними выходными. По сути, это станет аналогом «13-й пенсии».

«Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно», — сказал Балынин.

Эксперт отметил, что сумма досрочной выплаты за январь будет выше декабрьской за счет индексации. Он добавил, что мера коснется прежде всего тех россиян, которые получают пенсию через банк.

