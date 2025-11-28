Рэпер Макан ушел в армию: где будет служить, отказ от ВДВ, народный мем

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Макан, отправился на военную службу, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Где он буде служить, почему отказался от ВДВ, что за мем о Макане распространился в народе?

Где будет служить Макан

По информации Росгвардии, Косолапов пройдет военную службу по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Отмечается, что рэпер будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе. Вместе с остальными новобранцами Макан в ближайшее время пройдет курс молодого бойца, который включает физическую, огневую и специальную подготовку.

В ведомстве обратили внимание, что в войсках правопорядка в разные годы проходили срочную службу многие известные личности. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, актеры Антон Макарский и Андрей Чубченко.

До этого стало известно, что артист прибыл в военкомат утром 28 ноября, чтобы оформить документы перед отправкой в армию. Telegram-канал Mash писал, что с Косолаповым якобы провели переговоры представитель воинской части ВДВ с базой в Московской области. Категория здоровья Макана позволяет ему служить в ВДВ. Однако, как позже уточнил канал, рэпер отказался идти в воздушно-десантные войска.

Telegram-канал SHOT 27 ноября писал, что Макана якобы распределили в центр спецназначения «Витязь» — это элитный спецназ Росгвардии. В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков, а за все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России, подчеркнул канал.

Ранее сообщалось, что Макан должен был явиться в военкомат до 20 октября, чтобы избежать уголовного преследования по делу об уклонении от армии. За прошедший год ему направили шесть повесток, однако Косолапов их проигнорировал.

6 октября Макан объявил, что отправляется служить в армию.

В 2022 году рэпер стал обладателем звания «Артист года» по версии музыкальной платформы «VK Музыка». В декабре 2023 года платформа вновь признала Макана артистом года, а его альбом «12» — альбомом года.

В 2024 году он повторил это достижение с альбомом I AM и добился такого же успеха на музыкальной платформе «Яндекс Музыка».

Что за мем о Макане распространился в народе

В последнее время на концертах (причем не только Косолапова) и далеко за их пределами распространился мем, идея которого состоит в том, что человек выкрикивает «Макан», а толпа в ответ должна прокричать нецензурное слово. Как пишут наблюдатели в Сети, челлендж набрал силу в августе этого года и был зафиксирован в разных регионах страны. Его участники при этом не объясняют, на какой почве «родилась» эта кричалка, а применяется она даже в ситуациях, не относящихся к музыке.

Например, в конце августа было опубликовано видео, как в Екатеринбурге скорая помощь отъезжала от площадки и водитель по громкой связи спросил: «Макан?», а толпа ответила соответствующим словом. В ответ скорая посигналила.

Тот же челлендж поклонники устроили на концерте певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова). Она спросила у зала, почему все кричат имя Макана.

«Я в таком шоке. В Москве мне рассказывают, что люди стоят в очереди, 3,5 тысячи человек, и все кричат одно и то же. Главное, [кричат] не про Инстасамку, которая меня раздражает», — заявила Дора.

