Сотни россиян застряли на популярном курорте: подробности, им не выбраться?

Сотни россиян застряли на популярном у туристов курорте, пишут Telegram-каналы. Какие подробности об этом известны, о какой стране идет речь, правда ли туристам из России не выбраться, что послужило причиной?

Как сотни россиян застряли на популярном курорте: подробности

Сотни человек, прилетевших отдыхать на Шри-Ланку, оказались в плену стихии, и теперь не могут вылететь в Россию, утверждают источники. Как минимум в двух туристических регионах страны — Канди и Матале — из-за осенних потопов парализовано движение наземного транспорта и закрыт аэропорт. В ближайшие несколько дней туристам не выбраться.

Telegram-каналы пишут, что сейчас на курорте около девяти тысяч россиян. Им приходится пережидать непогоду в отелях. Часть из них находится в аэропорту Коломбо — следовавшие туда самолеты перенаправляются в Матталу и Индию.

Сильное наводнение продолжается четвертый день. В крупных городах наблюдаются задержки и перестановки в плане вылетов и прилетов. В отдельных районах происходят перебои с водой и электричеством. Временно не работают национальные парки, такие как Yala, Horton Plains, Wasgamuwa, Wilpattu, Minneriya и Kaudulla. Туристические бунгало Wawulabe и Mahaweli в Wasgamuwa также ушли на паузу.

Дороги в районах Сигирии, Канди, Нувара-Элии и Эллы завалены деревьями, местами сошли сели и есть подтопления. На юге наблюдается сильный ветер до 20 м/с, без ливней.

Шри-Ланка Фото: Global Look Press

По данным властей, не менее четырех десятков человек из числа местного населения погибли, 10 — пострадали, 21 — пропал без вести. Больше 1800 семей переселены во временные убежища.

Где еще в Азии происходят масштабные потопы

В Индонезии экстренно эвакуируют людей из-за наводнения. Накануне число погибших составляло около 34 человек, 52 — числились пропавшими без вести, сообщило агентство Reuters. По последним данным, погибли не менее 174 человек.

Проливные дожди и оползни спровоцировали массовые потопы в провинции Северная Суматра. Спасательные работы затруднены из-за перекрытых дорог. Связь и электроснабжение отключены.

В ближайшие дни ожидаются новые наводнения в нескольких других провинциях Суматры. Причиной непогоды стал тропический циклон, который прошел над островом, затопив близлежащий Малаккский пролив.

В Таиланде число жертв мощного наводнения на юге страны достигло 110 человек, пишет газета Matichon со ссылкой на полицию. Уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей. В ликвидации последствий непогоды участвуют специалисты ВМС страны. Наводнение повлияло на жизнь около двух миллионов человек.

Крупномасштабная операция по эвакуации населения в Хатъяй была объявлена 24 ноября. На тот момент уровень воды в населенном пункте достиг 1,5–3 метров. Спасательные работы осложняются нехваткой специалистов и спецоборудования.

Шри-Ланка Фото: Global Look Press

Первые этажи зданий в центральной части Хатъяй полностью затоплены. Спасатели используют надувные лодки для эвакуации людей из наиболее пострадавших районов.

Наиболее сложная ситуация из-за наводнения наблюдается именно в Хатъяй, где ущерб коснулся примерно 250 тыс. семей. В настоящее время большая часть горожан уже эвакуирована, однако некоторые жители все еще ожидают помощи.

В числе пленников одного из затопленных тайских отелей оказался турист из Новосибирска. Его и еще около полусотни постояльцев с детьми не могли эвакуировать минимум три дня.

