Почему не работает WhatsApp 28 ноября: где сбои в России, полная блокировка

Россияне жалуются на проблемы с популярным мессенджером. Почему не работает WhatsApp 28 ноября, где сбои в России, в чем причины, возможна ли полная блокировка сервиса?

Почему не работает WhatsApp 28 ноября, где сбои в России

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», за сутки о неполадках в работе WhatsApp сообщили 1491 раз. Больше всего обращений приходится на Москву — 41%. Также жалобы регистрируются из Санкт-Петербурга — 17%; Подмосковья, Свердловской области — по 5%; Татарстана — 4%; Новосибирской, Челябинской областей, Башкирии — по 3%; Краснодарского, Красноярского края, Ленинградской, Воронежской областей — по 2%; Саратовской, Иркутской, Самарской, Калининградской, Омской областей, Приморского края, Кузбасса — по 1%.

По словам пользователей, у них не отправляются сообщения ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет, независимо от оператора связи.

«Не отправляются фото», «Сообщения не отправляются или с большой задержкой», «Видео долго грузит», «Лежит трупом даже по проводу. Иногда что-то пробивается. На мобильном та же история. Про фото/видео вообще молчу», — отметили пользователи.

Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя; неполадки, вероятно, носят временный характер, отметили специалисты.

25 ноября пользователи WhatsApp дважды за сутки столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджера. Первый всплеск жалоб пришелся на утро и локализовался в Новосибирской области — 23%, Свердловской области — 14%, Москве — 9% и Алтайском крае — 5%. Второй — произошел вечером, первые три места оказались за теми же регионами, за которыми последовали Челябинская область и Хабаровский край. Также на сбои мессенджера жаловались в Омске, Тюмени, Владивостоке и Краснодаре.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Возможна ли полная блокировка WhatsApp в России

Блокировка WhatsApp рано или поздно произойдет, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени», — написал Немкин в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал, что в 2025 году в 3,5 раза увеличилось количество атак на пользователей WhatsApp. По его словам, были зафиксированы случаи взломов тысяч аккаунтов, кражи данных, а также обнаружены «клоны» личных аккаунтов, через которые мошенники выманивали деньги у людей.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выразил мнение, что радикальной блокировки WhatsApp в России в ближайшем будущем не случится.

«Пока я не вижу причин для радикальной блокировки WhatsApp в России. Однако все может быть, и никто не может спрогнозировать наперед дальнейшее развитие событий», — сказал Мариничев.

Каковы результаты ограничений звонков в WhatsApp и Telegram

Ограничения на звонки в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram уже дают заметный эффект — количество мошеннических вызовов значительно снизилось, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

По словам парламентария, принятые меры полностью оправдали себя. Именно через эти площадки ранее проходила большая часть мошеннических схем, направленных на россиян, подчеркнул он.

