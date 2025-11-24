В Госдуме раскрыли результаты ограничений звонков в Telegram и WhatsApp

В Госдуме раскрыли результаты ограничений звонков в Telegram и WhatsApp

Ограничения на звонки в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram уже дают заметный эффект — количество мошеннических вызовов значительно снизилось. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский, отметив, что принятые меры полностью оправдали себя. По словам парламентария, именно через эти площадки ранее проходила большая часть мошеннических схем, направленных на россиян, сообщает NEWS.ru.

Считаю его абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, — подчеркнул Боярский.

Он также отметил, что в российском мессенджере MAX внедрена новая система безопасности. Она включает службу быстрого реагирования, которая оперативно обрабатывает обращения пользователей. Благодаря этому многие подозрительные аккаунты и попытки противоправных действий были заблокированы еще на раннем этапе. По мнению депутата, такие результаты показывают, что MAX способен стать платформой с повышенной защитой и минимальными рисками для пользователей.

Ранее мы сообщали, что MAX теперь работает и на российской операционной системе.