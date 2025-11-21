Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:12

Max теперь работает и на российской операционной системе

Мессенджер Max стал доступен для пользователей устройств с ОС «Аврора»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Национальный мессенджер Max теперь доступен для пользователей устройств с отечественной операционной системой «Аврора». Приложение и национальная мобильная ОС получили полную совместимость.

Загрузить Max на устройства под управлением «Авроры» можно через официальный магазин приложений RuStore. При этом пользовательская аудитория платформы в ноябре достигла показателя свыше 55 млн человек.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Кошелев говорил, что инициатива по организации чатов многоквартирных домов в мессенджере MAX имеет рекомендательный характер. По словам парламентария, для полноценной реализации этой идеи потребуются изменения в законодательстве, поскольку понятие «домовой чат» в настоящее время не имеет правового закрепления. Кошелев уточнил, что запуск соответствующей функции в национальном мессенджере пока только анонсирован, а окончательные правила использования будут определены позднее.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации заявил о необходимости создания домовых чатов в мессенджере MAX для каждого многоквартирного дома до завершения 2025 года. По его информации, все соответствующие чаты будут переведены из Telegram и WhatsApp в отечественный сервис.

