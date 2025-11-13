Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:14

В ГД опровергли новость о принудительном подключении домовых чатов к MAX

Депутат Кошелев опроверг слух о принудительном подключении домовых чатов к MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Предложение по созданию чатов многоквартирных домов в мессенджере MAX носит рекомендательный характер, заявил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Владимир Кошелев. По его словам, для полноценного запуска этой инициативы нужно менять законодательство, так как нигде не закреплено понятие «домовой чат».

Данное распоряжение пока носит характер рекомендации, а не законодательно закрепленной обязанности. Вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается, — сообщил парламентарий.

Парламентарий отметил, что запуск чатов многоквартирных домов в отечественном мессенджере сейчас только объявлен. По его словам, окончательные правила его использования в этих целях будут уточнены позже.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в мессенджере MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. Министр сообщил, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp. По его словам, данная мера затронет больше миллиона многоквартирных домов по всей стране.

депутаты
MAX
мессенджеры
чаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдат ВСУ рассказал про «чай с печеньем» после пленения
Родителям дали советы, как помочь ребенку избавиться от застенчивости
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.