В ГД опровергли новость о принудительном подключении домовых чатов к MAX Депутат Кошелев опроверг слух о принудительном подключении домовых чатов к MAX

Предложение по созданию чатов многоквартирных домов в мессенджере MAX носит рекомендательный характер, заявил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Владимир Кошелев. По его словам, для полноценного запуска этой инициативы нужно менять законодательство, так как нигде не закреплено понятие «домовой чат».

Данное распоряжение пока носит характер рекомендации, а не законодательно закрепленной обязанности. Вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается, — сообщил парламентарий.

Парламентарий отметил, что запуск чатов многоквартирных домов в отечественном мессенджере сейчас только объявлен. По его словам, окончательные правила его использования в этих целях будут уточнены позже.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в мессенджере MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. Министр сообщил, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp. По его словам, данная мера затронет больше миллиона многоквартирных домов по всей стране.