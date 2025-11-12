Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:25

В Минстрое анонсировали внедрение мессенджера MAX в каждый дом России

Файзуллин: домовой чат в в мессенджере MAX создадут для каждого дома в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Домовой чат в мессенджере MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. По его словам, которые приводит Telegram-канал Baza, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp. Мера затронет больше миллиона домов по всей стране.

Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и WhatsApp, и официально закрепить статус официального домового чата, — объявил Файзуллин.

Ранее сообщалось, что MAX расширил функциональность для пользователей из стран СНГ. Отправлять сообщения и совершать звонки через мессенджер теперь смогут пользователи из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

До этого стало известно, что среднесуточный охват в мессенджере MAX в октябре составил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября. В пресс-службе рассказали, что в этот день суточный охват превысил 22,5 млн пользователей. С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков и записали более 25 млн кружков.

