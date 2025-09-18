В России захотели вернуть государство в одну сферу жизни Файзуллин: в систему ЖКХ могут вернуть элементы государственного управления

В России могут вернуть элементы государственного управления в систему жилищно-коммунального хозяйства, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. По его словам, ведомство рассматривает возможность создания «эффективного собственника» и продуктивной ресурсной системы снабжения в ЖКХ.

Мы говорим о том, что в ЖКХ должен быть эффективный собственник, эффективный ресурс снабжения. <…> Соответствующие рекомендации постоянно обсуждаются, в том числе и вопросы госплана, — поделился Файзуллин.

Он добавил, что сейчас ведется работа над переходом к перекрестной работе компаний с объектами. Также планируется отказаться от поддержки концессионеров, которые работают только в административных центрах. Такой подход, по мнению министра, должен способствовать улучшению квалификации кадров в отрасли и созданию более сбалансированной системы управления в российской системе ЖКХ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что с 2026 года россиянам станет проще оплачивать коммунальные услуги без риска просрочки. По его словам, крайнюю дату внесения платежей за ЖКУ официально перенесут на пять дней.