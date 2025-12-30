Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:35

В Кремле заявили о доверительном диалоге между Путиным и Трампом

Песков: действия Украины не подорвали диалог между Путиным и Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Доверительный диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль подчеркивает, что попытки Киева внести раскол в отношения Москвы и Вашингтона путем эскалации не достигают своей цели, сообщает ТАСС.

Подобная провокация, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами, — добавил Песков.

Ранее Трамп на встрече с Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго жестко раскритиковал атаку Украины на резиденцию Владимира Путина, назвав этот шаг недопустимым. Американский президент провел четкую грань между необходимой обороной страны и прямой атакой на дом главы другого государства. Республиканец подчеркнул, что подобная операция вызвала у него серьезное возмещение и не должна была проводиться в условиях текущей международной обстановки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что киевские власти понесут ответственность за террористическую деятельность. Дипломат уточнила, что за подобные действия последует возмездие.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Украина
