В Кремле заявили о доверительном диалоге между Путиным и Трампом

В Кремле заявили о доверительном диалоге между Путиным и Трампом Песков: действия Украины не подорвали диалог между Путиным и Трампом

Доверительный диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль подчеркивает, что попытки Киева внести раскол в отношения Москвы и Вашингтона путем эскалации не достигают своей цели, сообщает ТАСС.

Подобная провокация, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами, — добавил Песков.

Ранее Трамп на встрече с Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго жестко раскритиковал атаку Украины на резиденцию Владимира Путина, назвав этот шаг недопустимым. Американский президент провел четкую грань между необходимой обороной страны и прямой атакой на дом главы другого государства. Республиканец подчеркнул, что подобная операция вызвала у него серьезное возмещение и не должна была проводиться в условиях текущей международной обстановки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что киевские власти понесут ответственность за террористическую деятельность. Дипломат уточнила, что за подобные действия последует возмездие.