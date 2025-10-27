Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:19

Названо число пользователей мессенджера МАХ

Число пользователей российского мессенджера МАХ превысило 50 млн

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Число пользователей национальной платформы МАХ превысило 50 млн, сообщили в его пресс-службе. При этом среднесуточный охват в октябре составил 19 млн человек.

В МАХ зарегистрировались 50 млн пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей, — говорится в сообщении.

С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков и создали более 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов выросло до 7,6 млн.

На платформе МАХ теперь более 13 тыс. каналов. Среди новых авторов — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также известный блогер-путешественник Максим Кудряшов.

Ранее Министерство цифрового развития России опровергло информацию о возможной утечке данных пользователей мессенджера MAX, признав эти сведения недостоверными. Как уточнили в пресс-службе ведомства, такой вывод был сделан специалистами после проведения тщательной проверки материалов, распространенных через анонимные интернет-каналы.

мессенджеры
MAX
пользователи
приложения
