19 октября 2025 в 18:22

В Минцифры ответили на сообщения о взломе мессенджера MAX

В Минцифры России сообщили, что публикации о взломе мессенджера MAX сфабрикованы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Минцифры России установило, что опубликованные сведения о возможной утечке данных пользователей мессенджера MAX являются сфабрикованными. Как уточнили в пресс-службе ведомства, специалисты пришли к такому выводу на основе проверки информации, размещенной в анонимных каналах.

Автором информации об утечке был выложен семпл, содержащий 15 записей с якобы ID пользователей «Госуслуг». Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID «Госуслуг» не совпадает с Ф. И. О. реальных пользователей, — заявили в министерстве.

Центр безопасности платформы MAX и МВД России в сентябре выявили и задержали девять мошенников, действовавших в разных регионах страны. Злоумышленники похищали деньги у граждан через мессенджеры, используя поддельные аккаунты и вредоносные файлы.

До этого платформа Discord подтвердила утечку данных сотен геймеров, вызванную взломом систем стороннего подрядчика. В результате атаки оказались скомпрометированы личные данные пользователей, включая их имена, псевдонимы, адреса электронной почты и последние четыре цифры банковских карт.

Минцифры
MAX
мессенджеры
взломы
