Мессенджер MAX заработал в девяти новых странах Звонки и сообщения в MAX стали доступны пользователям из стран СНГ

Мессенджер MAX расширил функциональность для пользователей из стран СНГ, теперь в сервисе доступны звонки и сообщения, рассказали представители платформы. Обновление позволит миллионам людей из девяти государств Содружества поддерживать связь с друзьями и родственниками за рубежом.

Отправлять сообщения и совершать звонки через МАХ теперь смогут пользователи из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Нововведение обеспечит более широкие возможности для общения и упростит взаимодействие между странами региона.

Для того чтобы начать общение с пользователями из других стран СНГ, необходимо добавить их номера в список контактов. Если контакта нет, собеседнику можно отправить специальную ссылку-приглашение.

Добавление номера в список контактов в МАХ является обязательным условием, направленным на повышение безопасности и сохранение доверенной среды общения. Такой подход помогает эффективно противодействовать мошенничеству, предотвращать спам и обеспечивать защиту личных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что среднесуточный охват в мессенджере MAX в октябре составил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября. В пресс-службе рассказали, что в этот день суточный охват превысил 22,5 млн пользователей. С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков и записали более 25 млн кружков.