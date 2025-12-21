Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе

«Путин прав»: Европу призвали перестать лезть не в свое дело Spectator: Европа должна перестать мешать решению конфликта на Украине

Европейским странам необходимо прекратить препятствовать мирному урегулированию украинского конфликта и начать диалог с Россией, заявил эксперт Марк Галеотти в статье для британского журнала The Spectator. При этом выработка значимой и жизнеспособной стратегии достижения мира на Украине должна была стать частью совместных усилий лидеров ключевых европейских держав.

Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих. Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, Владимир Путин прав, не прислушиваясь к нам, — говорится в статье.

Галеотти, считает, что Западу уже давно пора начать закладывать основу для будущих мирных отношений с Москвой. Однако, по его мнению, бесполезная и агрессивная риторика в адрес России со стороны руководства Евросоюза значительно усложнила эту возможность.

В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции Путин, комментируя перспективы отношений с Европой, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне. Российский лидер также подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования инициатива находится на стороне оппонентов Москвы, в первую очередь Киева и его спонсоров.