21 декабря 2025 в 07:03

Водитель школьного автобуса потерял работу из-за прослушивания речи Путина

В Эстонии водителя школьного автобуса уволили за прослушивание обращения Путина

Водителя школьного автобуса в Эстонии, который слушал по радио прямую линию президента России Владимира Путина, уволили, заявил в соцсети Х руководитель профессионально-технического центра Ида-Вирумаа Хендрик Агур. Он признался, что «не мог поверить своим ушам».

Сегодня я принял школьный автобус от водителя, с которым расторг трудовые отношения. Я включил радио и испугался, потому что не мог поверить своим ушам. <...> В такой обстановке наши ученики ездили в учебные поездки или на тренировки, — подчеркнул Агур.

Ранее таиландский политолог Рустам Вансу выразил мнение, что Путин поставил Запад перед выбором — продолжать конфликт на Украине или принять правила мирного сосуществования. По словам эксперта, Москва требует уважительного к себе отношения.

До этого итальянские аналитики пришли к выводу, что Путин отправил Западу важный сигнал, подтверждающий готовность Москвы завершить конфликт на Украине мирными средствами. По их оценке, Россия продолжает считать дипломатическое решение возможным, но только если будут обеспечены ее ключевые условия безопасности.

Эстония
Владимир Путин
прямая линия
водители
увольнения
