21 декабря 2025 в 07:30

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 декабря: инфографика

ЗРК Бук-М3 ЗРК Бук-М3 Фото: МО РФ
В ночь на 21 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области», — сказали в военном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

