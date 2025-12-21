Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 декабря: инфографика

В ночь на 21 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области», — сказали в военном ведомстве.