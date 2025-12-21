В РАН раскрыли, когда ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом Нетесов: пик заболеваемости гонконгским гриппом в РФ ожидают к середине января

Наиболее высокий уровень заболеваемости гонконгским гриппом в России прогнозируется после окончания новогодних каникул, сообщил в беседе с ТАСС вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов. Ориентировочный срок наступления пика — середина января.

Это связано с тем, что во время каникул наблюдается временное снижение числа случаев за счет того, что люди преимущественно находятся дома и минимизируют социальные контакты, но после выхода на работу и учебу интенсивность взаимодействий резко возрастает, — сказал собеседник агентства.

Штамм гриппа A (H3N2), известный как гонконгский грипп, в текущем эпидемическом сезоне является доминирующим в России. Аналогичная ситуация наблюдается и по всему миру.

Нетесов отметил, что этот же подтип преобладал и в прошлом сезоне 2023–2024 годов. Ключевое отличие текущей ситуации заключается в том, что вирус эволюционировал по двум направлениям. Тем не менее, масштабы заболеваемости гриппом не сравнимы с пандемией COVID-19. Наиболее высокому риску тяжелого течения болезни подвержены пожилые люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, диабетом, ВИЧ-инфекцией, а также те, кто не был вакцинирован.

Ранее сообщалось, что заражение гриппом и другой респираторной вирусной инфекцией одновременно возможно. Коинфекция уже встречалась в медицинской практике, хотя и достаточно редко.