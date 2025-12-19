Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России

Россия добилась полного цифрового суверенитета, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Он напомнил, что в РФ есть все инструменты цифровой сферы — в том числе отечественный мессенджер MAX.

Нужно ли было создание национального мессенджера — конечно, да. С уверенностью можно сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета, став одной из трех стран: КНР, США и теперь — Россия, — подчеркнул Путин.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которыми закрепилась возможность проверки возраста с помощью мессенджера MAX. Уточнялось, что зарегистрированный в мессенджере пользователь сможет не показывать удостоверение личности при покупке алкоголя и табачной продукции.

Также сообщалось, что банки и Минцифры рассматривают возможность перевода уведомлений и кодов подтверждения в мессенджер MAX до конца 2025 года. По информации источника, до этого финансовые учреждения не поддержали полный переход, но теперь видят в этом целесообразность из-за роста стоимости СМС-сообщений. Если инициатива будет одобрена, операторы связи могут потерять до 15–20 млрд рублей.