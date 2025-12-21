Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год

Семья и жизнь

Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год

Секрет этого рулета в тонком бисквите и легком творожно-сливочном креме с мандаринами. Идеальная закуска на праздник!

Начните с бисквита. Потратите всего 10 минут на выпечку. Взбейте 4 яйца с 120 г сахара до пышной массы. Аккуратно вмешайте 100 г пшеничной муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом (слой должен быть тонким, 30х40 см). Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке всего 8–10 минут до золотистого цвета.

Горячий бисквит сразу же переверните на чистое полотенце, аккуратно снимите пергамент. Сверните бисквит вместе с полотенцем в плотный рулет. Оставьте остывать.

Теперь займемся кремом. Возьмите 200 г творожного сыра (или мягкого творога 5–9%) и смешайте с 50 г сахарной пудры (или по вкусу). Добавьте 100 мл жирных сливок (33%) и взбейте до пышной, устойчивой консистенции.

Очистите и нарежьте дольками 2-3 мандарина.

Остывший бисквит аккуратно разверните. Обильно смажьте его творожным кремом. Равномерно распределите по крему дольки мандаринов. Плотно, но аккуратно сверните бисквит обратно в рулет.

Оставьте рулет пропитаться в холодильнике хотя бы на полчаса. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Совет: для более интенсивного аромата добавьте в крем цедру одного мандарина.

Хватит заказывать роллы! Лучше приготовьте закусочный торт «Филадельфия».