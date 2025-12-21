Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 07:25

Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год

Мандариновый рулет за 30 минут Мандариновый рулет за 30 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет этого рулета в тонком бисквите и легком творожно-сливочном креме с мандаринами. Идеальная закуска на праздник!

Начните с бисквита. Потратите всего 10 минут на выпечку. Взбейте 4 яйца с 120 г сахара до пышной массы. Аккуратно вмешайте 100 г пшеничной муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом (слой должен быть тонким, 30х40 см). Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке всего 8–10 минут до золотистого цвета.

Горячий бисквит сразу же переверните на чистое полотенце, аккуратно снимите пергамент. Сверните бисквит вместе с полотенцем в плотный рулет. Оставьте остывать.

Теперь займемся кремом. Возьмите 200 г творожного сыра (или мягкого творога 5–9%) и смешайте с 50 г сахарной пудры (или по вкусу). Добавьте 100 мл жирных сливок (33%) и взбейте до пышной, устойчивой консистенции.

Очистите и нарежьте дольками 2-3 мандарина.

Остывший бисквит аккуратно разверните. Обильно смажьте его творожным кремом. Равномерно распределите по крему дольки мандаринов. Плотно, но аккуратно сверните бисквит обратно в рулет.

Оставьте рулет пропитаться в холодильнике хотя бы на полчаса. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

  • Совет: для более интенсивного аромата добавьте в крем цедру одного мандарина.

Хватит заказывать роллы! Лучше приготовьте закусочный торт «Филадельфия».

Читайте также
Банан и немного сгущенки превращаю в шикарный десерт — этот рулетик готовлю быстрее, чем заварится чай
Общество
Банан и немного сгущенки превращаю в шикарный десерт — этот рулетик готовлю быстрее, чем заварится чай
Закуска с помидорами на новогодний стол — без шпрот: простой рецепт без трат и суматохи
Общество
Закуска с помидорами на новогодний стол — без шпрот: простой рецепт без трат и суматохи
Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу
Общество
Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу
Эксперт озвучил, сколько должен стоить новогодний подарок учителю
Общество
Эксперт озвучил, сколько должен стоить новогодний подарок учителю
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
Семья и жизнь
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
рулеты
закуски
простой рецепт
Новый год
праздники
мандарины
рецепт
рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии потратят баснословную сумму на создание собственного ИИ
В КНР зафиксирован рекордный объем добычи нефти на крупнейшем месторождении
В возрасте 80 лет скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе
Саботаж приказов, истощение ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 21 декабря
Группа бойцов ВСУ вместе с командиром добровольно сложила оружие под Сумами
В одном из регионов России отключат радио и телевидение
Кровавая перестрелка произошла в ЮАР
Выявлены страны-лидеры по числу победителей в лотерее грин-карт
Испанцы начали искать альтернативную информацию на фоне жесткой цензуры
Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина
В РАН раскрыли, когда ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 декабря: инфографика
Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства
Полиция ищет четверых детей, которые не вернулись с прогулки
Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Над Россией сбили три украинских БПЛА за ночь
На Западе призвали воспринять всерьез предупреждение Путина о Калининграде
Водитель школьного автобуса потерял работу из-за прослушивания речи Путина
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.