21 декабря 2025 в 07:00

Эксперт озвучил, сколько должен стоить новогодний подарок учителю

Авдеенко: подарок учителю на Новый год должен быть дешевле 3 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стоимость подарка педагогу на новогодние праздники законодательно ограничена, сообщил ТАСС заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. По его словам, превышение лимита в 3 тыс. рублей может быть расценено как взятка.

Максимальная сумма подарка педагогическому работнику — 3 тыс. рублей, иначе это может быть расценено как взятка, — сказал он, сославшись на Гражданский кодекс РФ.

Хотя в законодательстве отсутствует точное определение понятия «подарок», к педагогам применяется общее ограничение по стоимости. При этом закон не ограничивает количество подарков, которые можно преподнести работнику образования. Правило о предельной стоимости применяется к каждому предмету в отдельности

Особое внимание Авдеенко уделил коллективным подаркам от класса. В этом случае общая стоимость презента от всех родителей также не должна превышать указанную сумму. Недопустимо умножать лимит в 3 тыс. рублей на количество человек, скидывающихся на подарок.

Эксперт также подчеркнул, что дарить учителям денежные средства не рекомендуется, так как закон говорит именно об «обычных подарках», а не о деньгах. В целях безопасности и во избежание возможных юридических вопросов он посоветовал родителям сохранять чеки на приобретенные презенты. По возможности, подарки педагогам стоит передавать вместе с этими чеками, чтобы в случае проверки можно было документально подтвердить их стоимость.

Ранее детский психолог Анастасия Климченко заявила, что в качестве подарка для ребенка на Новый год отлично подойдут билеты в театр, совместные поход, квест и поездка. Это даст ему живые эмоции и впечатления.

