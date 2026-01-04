Telegram выпустил первое обновление в 2026 году

В Telegram внедрили новую функцию с ИИ, который теперь способен автоматически создавать краткие пересказы длинных постов в каналах, сообщили разработчики. Благодаря этому пользователи могут мгновенно получать сжатую версию текста.

При просмотре длинных публикаций в каналах теперь можно мгновенно переключаться на их краткое содержание — чтобы быстро узнавать последние новости и оставаться продуктивным. Кроме того, вверху статей, открытых в режиме быстрого просмотра, автоматически отобразится сжатая версия текста, созданная искусственным интеллектом, — говорится в публикации.

В мессенджере также завершили обновление интерфейса для iOS в стиле Liquid Glass. Теперь элементы «жидкого стекла», которые часто встречаются в устройствах Apple, применяются во всех разделах приложения. Визуальные эффекты можно настраивать через параметры энергосбережения. Это помогает уменьшить нагрузку на систему и продлить срок службы аккумулятора.

Ранее платформа «VK Видео» обновила детский раздел. Витрина «Детям» получила новый дизайн и улучшенную навигацию. Интерфейс стал проще и удобнее для поиска контента. В верхней части страницы теперь есть «карусель» с новыми и популярными видео.