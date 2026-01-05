Готовлю слоеные кармашки с курицей из теста фило — 20 минут на кухне, и хрустящий перекус на столе

Эти слойки одинаково хороши и как горячая закуска к праздничному столу, и как быстрое основное блюдо на ужин. Их можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей.

400 г куриного филе нарезаю мелким кубиком, одну луковицу измельчаю. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю курицу и готовлю 5 минут. Вливаю 100 мл сливок, тушу еще 5 минут, солю и перчу по вкусу. Снимаю с огня и добавляю один помидор, нарезанный мелкими кубиками.

8 пластов теста фило размораживаю по инструкции. Каждый пласт смазываю растопленным маслом, в центр выкладываю 1–2 ст. л. начинки и формирую конвертик или треугольник. Выкладываю на противень с пергаментом, смазываю сверху маслом и выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаю горячими.

