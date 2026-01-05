Атака США на Венесуэлу
Арипа — ответ тако из Венесуэлы. Готовлю кукурузные лепешки с сочной начинкой. Вкус — бомба!

Если тако — это хрустящая закуска, то арипа — это полноценное сытное блюдо. Мягкая, ароматная кукурузная лепешка, как уютный карман, готова принять в себя любую, даже самую сочную начинку, и не размокнуть.

Смешиваю 2 стакана кукурузной муки (250 г) с 1 ч. л. соли. Постепенно вливаю 1,5 стакана теплой воды (350 мл) и 1 ст. л. растительного масла. Замешиваю гладкое тесто, накрываю и даю постоять 10 минут.

Для начинки мелко нарезаю 300 г говядины или свинины. Обжариваю мясо на сковороде с измельченной луковицей и 2 зубчиками чеснока до готовности. Солю, перчу. При желании добавляю 2 нарезанных вареных яйца.

Делю тесто на 6–8 шариков, раскатываю каждый в круглую лепешку (~5 мм). Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с каплей масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен.

Готовые горячие лепешки разрезаю сбоку, как карман, и начиняю мясной смесью. Можно добавить ломтики авокадо, сыра или ложку сметаны. Подаю сразу.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

