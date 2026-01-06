Не просто скучная каша! Готовлю гречку по-купечески: обжариваю крупу, а потом тушу с фаршем и овощами

Вся магия этого блюда начинается с простого шага: гречку нужно прокалить на сухой сковороде. Всего 3–4 минуты, и крупа раскроет свой ореховый аромат, станет менее разваристой и впитает в себя все соки от фарша и овощей, превратившись в невероятно вкусный гарнир.

Гречневую крупу (150 г) перебираю и промываю. Высыпаю на сухую сковороду и, постоянно помешивая, прокаливаю на среднем огне 3–4 минуты до появления орехового аромата. Пересыпаю в тарелку. В ту же сковороду наливаю растительное масло. Мелко нарезанный лук (1 шт.) и натертую на крупной терке морковь (1 шт.) обжариваю до мягкости. Добавляю мясной фарш (250–300 г) и обжариваю все вместе, разбивая комки, до изменения цвета фарша. Вливаю 2 ст. л. томатной пасты, перемешиваю и прогреваю минуту. Возвращаю в сковороду обжаренную гречку. Заливаю содержимое кипятком так, чтобы вода покрывала гречку на 1–1,5 см. Добавляю соль по вкусу. Накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до минимального и томлю 15–20 минут, пока гречка не впитает всю воду и не станет мягкой. За 2–3 минуты до готовности добавляю мелко рубленный чеснок (2 зубчика) и, по желанию, лавровый лист и черный перец. Выключаю огонь, даю постоять под крышкой еще 5–10 минут. Перед подачей перемешиваю.

