Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:11

Не просто скучная каша! Готовлю гречку по-купечески: обжариваю крупу, а потом тушу с фаршем и овощами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вся магия этого блюда начинается с простого шага: гречку нужно прокалить на сухой сковороде. Всего 3–4 минуты, и крупа раскроет свой ореховый аромат, станет менее разваристой и впитает в себя все соки от фарша и овощей, превратившись в невероятно вкусный гарнир.

Гречневую крупу (150 г) перебираю и промываю. Высыпаю на сухую сковороду и, постоянно помешивая, прокаливаю на среднем огне 3–4 минуты до появления орехового аромата. Пересыпаю в тарелку. В ту же сковороду наливаю растительное масло. Мелко нарезанный лук (1 шт.) и натертую на крупной терке морковь (1 шт.) обжариваю до мягкости. Добавляю мясной фарш (250–300 г) и обжариваю все вместе, разбивая комки, до изменения цвета фарша. Вливаю 2 ст. л. томатной пасты, перемешиваю и прогреваю минуту. Возвращаю в сковороду обжаренную гречку. Заливаю содержимое кипятком так, чтобы вода покрывала гречку на 1–1,5 см. Добавляю соль по вкусу. Накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до минимального и томлю 15–20 минут, пока гречка не впитает всю воду и не станет мягкой. За 2–3 минуты до готовности добавляю мелко рубленный чеснок (2 зубчика) и, по желанию, лавровый лист и черный перец. Выключаю огонь, даю постоять под крышкой еще 5–10 минут. Перед подачей перемешиваю.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Надоела колбаса в оливье? Заменяю ее на креветки! Получается легкий, изысканный салат для праздничного стола
Общество
Надоела колбаса в оливье? Заменяю ее на креветки! Получается легкий, изысканный салат для праздничного стола
Этот краснодарский соус с яблоками и специями стал моей любимой заменой кетчупу — готовлю банками
Общество
Этот краснодарский соус с яблоками и специями стал моей любимой заменой кетчупу — готовлю банками
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Семья и жизнь
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Общество
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
Семья и жизнь
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
еда
каши
рецепты
гречка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.