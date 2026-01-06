Атака США на Венесуэлу
Забудьте про сухой фарш! Готовлю котлеты с начинкой, как пирожки. Яйцо и карамельный лук делают их невероятными

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Внешне — обычная, румяная котлета. Но стоит разрезать ее — и вас ждет сюрприз: ароматная, яркая начинка из яиц и карамелизованного лука. Этот простой прием превращает будничное блюдо в маленький кулинарный праздник, который удивляет и радует и детей, и взрослых.

Готовлю начинку: одну крупную луковицу (около 200 г) мелко режу. Обжариваю ее на сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до мягкости и приятного золотистого цвета. Снимаю с огня и даю остыть. Четыре яйца варю вкрутую (10 минут после закипания), остужаю в холодной воде, очищаю и мелко рублю ножом или натираю на крупной терке. Смешиваю рубленые яйца с остывшим жареным луком, немного солю и перчу. Отставляю в сторону.

Готовлю фарш: 100 г белого хлеба (мякиша) замачиваю в 200 мл молока на 5-10 минут. Затем хорошенько отжимаю. В глубокую миску выкладываю 500 г любого фарша (свино-говяжий, куриный, индейки), отжатый хлеб, соль и черный перец по вкусу. Руками тщательно вымешиваю фарш до липкой, однородной массы. Формирую котлеты: мокрыми руками отщипываю порцию фарша размером с небольшое яблоко. Расплющиваю ее в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу 1-1,5 столовые ложки яично-луковой начинки. Аккуратно поднимаю края лепешки и защипываю их над начинкой, как у пирожка, формируя овальную котлету. Хорошо прижимаю и придаю форму, чтобы шов был надежно закрыт. Таким же образом леплю все котлеты.

Противень застилаю пергаментом и слегка смазываю маслом. Выкладываю котлеты швом вниз. Разогреваю духовку до 180°C. Отправляю противень на средний уровень и запекаю 40-45 минут до румяной, аппетитной корочки. Подаю горячими с любым гарниром: картофельным пюре, гречкой, макаронами или свежим овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

