Усольцевы сбежали в Таиланд? Кто их там увидел, последние новости 28 ноября

Семью, похожую на Усольцевых, которые в конце сентября пропали в тайге Красноярского края, заметили на территории Таиланда. Кто их там увидел, правда ли это были они, что известно о поисках семьи сегодня, 28 ноября?

Где увидели Усольцевых, сбежали ли они

В эфире телепередачи «Малахов» на канале «Россия 1» выяснилось, что съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей, которые утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших в тайге россиян.

Один из прохожих, увидев фотографию мужчины, опознал его и назвал имя — Сергей. Местный таксист также сообщил, что видел пару, где женщина обращалась к мужчине как к Сереже. Еще один свидетель рассказал, что наблюдал за семьей, но через несколько дней они бесследно исчезли.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Журналисты предполагают, что Усольцевы могли арендовать бунгало на острове Самуи, ведя уединенный образ жизни и стараясь избегать внимания. По их данным, незадолго до окончания срока аренды семья, похожая на Усольцевых, неожиданно съехала, не уведомив об этом хозяев.

Один из собеседников программы выдвинул предположение, что у Усольцевых могли быть два комплекта заграничных паспортов. По его словам, в России допускается оформление двух загранпаспортов, в которых написание имени и фамилии может отличаться, например при использовании английской или французской раскладки клавиатуры. Для миграционных служб такие документы могут указывать на разных людей. Другой респондент журналистов высказал мнение, что Усольцевы могли оформить поддельные документы в Мьянме или на Филиппинах.

SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн считает, что супруги не пропали в тайге, а могли намеренно скрыться. По ее словам, накануне исчезновения Ирина призналась в финансовых трудностях и сказала, что не сможет оплатить следующий месяц работы.

«Моя версия, что их точно на Кутурчине нет, я думаю, что это побег», — добавила Фурштейн.

Как уточнила блогер, именно она первой забила тревогу, когда узнала от клиентки, что Усольцева не вышла на запланированную сессию. После этого Дарья нашла сына супругов Даниила Баталова, который обратился в полицию с заявлением о пропаже.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баталов же недавно заявил, что полное отсутствие следов за время масштабных поисков его родственников доказывает, что семья сама уехала в неизвестном направлении.

«Я уверен на 100%, что родители мои живы. Они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогорье», — сообщил Баталов.

Блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках Усольцевых, говорил NEWS.ru, что, по его мнению, Даниил скрывает их побег.

Что грозит Усольцевым за инсценировку исчезновения в тайге

Опрошенные NEWS.ru эксперты ранее заявили, что за инсценировку собственной смерти или исчезновения российским законодательством не предусмотрена уголовная ответственность. Однако наказание может последовать в том случае, если выяснится, что супруги с дочерью перешли границу по поддельным документам.

С Усольцевых при этом могут взыскать компенсацию за расходы на поисково-спасательные работы, если следствие докажет факт инсценировки их исчезновения, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для предъявления финансовых претензий необходимо установить умышленный характер действий, повлекших реальные затраты государственного бюджета.

«По закону поисково-спасательные работы финансируются из бюджета, и граждане не обязаны возмещать их стоимость. Но если следствие установит, что исчезновение Усольцевых было инсценировано, а обман повлек за собой прямые затраты для государства, то возможен гражданский иск о возмещении убытков», — пояснил Русяев.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывший следователь, адвокат Александр Карабанов в беседе с NEWS.ru отметил, что нужно обратить внимание, насколько успешно у Сергея Усольцева шел бизнес, и проанализировать, был ли он должен кому-то крупные суммы денег.

«Я бы рассмотрел версию, что это может быть имитация пропажи. Были случаи, когда люди инициировали собственное исчезновение, но на самом деле для них это попытка „обнулить“ личность и скрыться в другой стране. Может, у главы семьи были какие-то проблемы с бизнесом. Возможно, он решил исчезнуть, имея на руках паспорта и билеты на другие имена», — предположил Карабанов.

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев.

