28 ноября 2025 в 10:52

Погода в Москве в пятницу, 28 ноября: на город обрушится ледяной ливень?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Температура воздуха в Москве остается на 5-6 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о погоде в столице в пятницу, 28 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 28 ноября

По словам Вильфанда, с пятницы, 28 ноября, ожидается ночная температура около 0 градусов, а дневная — от 1 до 6 градусов тепла по всему региону. Такой показатель на 5-6 градусов выше нормы.

«И, по крайней мере, первый день декабря тоже зимней погодой не обрадует москвичей. Ночью температура будет около 0, а дневные значения составят от 0 до плюс 5 градусов», — рассказал он.

Ледяных ливней в столице не ожидается.

Что касается сегодняшнего дня, то, по информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до полудня столичный регион будет находиться в тылу ложбины циклона, после чего скажется влияние слабовыраженного гребня антициклона. Благодаря ему погода возьмет курс на улучшение.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сегодня в Москве и по области ожидается облачная, днем с неустойчивыми прояснениями погода, утром местами небольшой дождь, далее — без осадков. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в столице, в связи с адвекцией более прохладного воздуха, обозначит „обратный“ суточный ход, и понизится до плюс 2-5 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст.», — сообщил Тишковец.

В субботу, 29 ноября, инициатива в атмосфере будет принадлежать гребню антициклона. Ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью около 0 (по области возможны заморозки до минус 1-2 градусов), из-за чего местами не исключена гололедица, а днем плюс 1-4 градуса. Показания барометров будут меняться мало и составят 750 мм рт. ст.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 28 ноября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня по территории Санкт-Петербурга пройдет теплый атмосферный фронт, после чего город попадет под влияние теплого сектора североатлантического циклона. Ожидается облачная и ветреная погода, после полудня пройдут дожди.

Температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, в Ленинградской области минус 1 — плюс 4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу в Петербурге временами дожди, ночью плюс 2-4 градуса, днем плюс 2-4 градуса.

