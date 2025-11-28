Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 ноября 2025 года

Сегодняшняя дата богата на события, памятные моменты, необычные праздники и важные церковные даты. Многие интересуются, какой сегодня день, чтобы не упустить редкий повод для поздравлений, размышлений или просто поднятия настроения. Разберем подробно, какие праздники отмечают 28 ноября, что произошло в разные годы и какие известные личности появились или ушли в этот день.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
28 ноября — это дата, объединяющая социальные, профессиональные и международные события, поэтому важно знать, что отмечают сегодня в России и что отмечают сегодня в мире.
Всемирный день сострадания
Этот день создан для того, чтобы напомнить людям о важности милосердия, доброты и внимательного отношения к окружающим. Повод задуматься о помощи ближним и проявить участие к тем, кто нуждается в поддержке.
День чистки зубов
Нестандартный, но полезный праздник, который привлекает внимание к вопросам гигиены и здоровья. Он призывает обновить свои привычки и сделать уход за полостью рта более осознанным и регулярным.
Эти даты составляют основу перечня праздников сегодня, 28 ноября, и помогают понять, какой сегодня день в России и чем он значим для разных сфер жизни.
Необычные праздники и памятные события
Любители нестандартных дат обязательно обратят внимание на необычные праздники в мире, которые делают 28 ноября по-настоящему ярким.
День придумывания новых слов
Творческий праздник, позволяющий каждому почувствовать себя создателем языка. Отличный повод пофантазировать и придумать собственные забавные или полезные выражения.
День французских тостов
Сладкий и уютный гастрономический праздник. Можно побаловать себя любимым блюдом или попробовать новый рецепт в честь даты.
День пьяного ежика
Юмористическое событие, которое не несет серьезного смысла, но отлично поднимает настроение. Такой праздник напоминает, что иногда полезно улыбнуться мелочам.
Церковные и религиозные праздники сегодня
28 ноября — важная дата для верующих. Узнаем, какие церковные праздники отмечаются сегодня.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива
Эти святые почитаются за стойкость, верность вере и преданность духовным принципам.
Преподобного Паисия Величковского
Один из наиболее почитаемых подвижников, внесший существенный вклад в монашескую традицию.
Эти даты помогают понять, какой сегодня праздник в духовном календаре.
Памятные даты и события: что произошло 28 ноября в разные годы?
История хранит множество фактов, и 28 ноября — не исключение. Рассмотрим важные исторические события сегодня:
1365 — основан Чудов монастырь в Московском Кремле.
1670 — премьера пьесы «Мещанин во дворянстве» в театре Пале-Рояль.
1908 — сформирована Амурская речная флотилия.
1912 — начало работы IV Государственной думы Российской империи.
1943 — старт Тегеранской конференции.
1950 — основана международная организация «План Коломбо».
1974 — последнее выступление Джона Леннона.
Каждая из этих дат подчеркивает значимость 28 ноября в культурной и политической истории.
Кто родился и кто умер 28 ноября?
В этот день появились люди, которые впоследствии прославились своим вкладом в кино, театр, искусство и спорт.
Родились
Глория Грэм (1923) — актриса, обладательница многочисленных кинонаград.
Зиновий Высоковский (1932) — актер театра, кино и эстрады, народный артист России.
Александр Годунов (1949) — артист балета и актер, заслуженный артист РСФСР.
Умерли
Любовь Полищук (2006) — актриса театра и кино, народная артистка России.
Владимир Маслаченко (2010) — футболист, мастер спорта СССР.
Лесли Нильсен (2010) — актер, ставший легендой комедийного жанра.
Теперь вы знаете, что отмечают сегодня в России, какие существуют необычные поводы и какие значимые события связаны с этой датой. Понимание этого помогает глубже осознать, какой сегодня день, и найти свой особенный повод для вдохновения или добрых дел.