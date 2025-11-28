Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 ноября 2025 года

Сегодняшняя дата богата на события, памятные моменты, необычные праздники и важные церковные даты. Многие интересуются, какой сегодня день, чтобы не упустить редкий повод для поздравлений, размышлений или просто поднятия настроения. Разберем подробно, какие праздники отмечают 28 ноября, что произошло в разные годы и какие известные личности появились или ушли в этот день.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

28 ноября — это дата, объединяющая социальные, профессиональные и международные события, поэтому важно знать, что отмечают сегодня в России и что отмечают сегодня в мире.

Всемирный день сострадания

Этот день создан для того, чтобы напомнить людям о важности милосердия, доброты и внимательного отношения к окружающим. Повод задуматься о помощи ближним и проявить участие к тем, кто нуждается в поддержке.

День чистки зубов

Нестандартный, но полезный праздник, который привлекает внимание к вопросам гигиены и здоровья. Он призывает обновить свои привычки и сделать уход за полостью рта более осознанным и регулярным.

Эти даты составляют основу перечня праздников сегодня, 28 ноября, и помогают понять, какой сегодня день в России и чем он значим для разных сфер жизни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Любители нестандартных дат обязательно обратят внимание на необычные праздники в мире, которые делают 28 ноября по-настоящему ярким.

День придумывания новых слов

Творческий праздник, позволяющий каждому почувствовать себя создателем языка. Отличный повод пофантазировать и придумать собственные забавные или полезные выражения.

День французских тостов

Сладкий и уютный гастрономический праздник. Можно побаловать себя любимым блюдом или попробовать новый рецепт в честь даты.

День пьяного ежика

Юмористическое событие, которое не несет серьезного смысла, но отлично поднимает настроение. Такой праздник напоминает, что иногда полезно улыбнуться мелочам.

Церковные и религиозные праздники сегодня

28 ноября — важная дата для верующих. Узнаем, какие церковные праздники отмечаются сегодня.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива

Эти святые почитаются за стойкость, верность вере и преданность духовным принципам.

Преподобного Паисия Величковского

Один из наиболее почитаемых подвижников, внесший существенный вклад в монашескую традицию.

Эти даты помогают понять, какой сегодня праздник в духовном календаре.

Памятные даты и события: что произошло 28 ноября в разные годы?

История хранит множество фактов, и 28 ноября — не исключение. Рассмотрим важные исторические события сегодня:

1365 — основан Чудов монастырь в Московском Кремле.

1670 — премьера пьесы «Мещанин во дворянстве» в театре Пале-Рояль.

1908 — сформирована Амурская речная флотилия.

1912 — начало работы IV Государственной думы Российской империи.

1943 — старт Тегеранской конференции.

1950 — основана международная организация «План Коломбо».

1974 — последнее выступление Джона Леннона.

Каждая из этих дат подчеркивает значимость 28 ноября в культурной и политической истории.

Джон Леннон Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press

Кто родился и кто умер 28 ноября?

В этот день появились люди, которые впоследствии прославились своим вкладом в кино, театр, искусство и спорт.

Родились

Глория Грэм (1923) — актриса, обладательница многочисленных кинонаград.

Зиновий Высоковский (1932) — актер театра, кино и эстрады, народный артист России.

Александр Годунов (1949) — артист балета и актер, заслуженный артист РСФСР.

Умерли

Любовь Полищук (2006) — актриса театра и кино, народная артистка России.

Владимир Маслаченко (2010) — футболист, мастер спорта СССР.

Лесли Нильсен (2010) — актер, ставший легендой комедийного жанра.

Теперь вы знаете, что отмечают сегодня в России, какие существуют необычные поводы и какие значимые события связаны с этой датой. Понимание этого помогает глубже осознать, какой сегодня день, и найти свой особенный повод для вдохновения или добрых дел.