«Сын Усольцевых знал о побеге»: что нового в деле о пропаже семьи в тайге

«Сын Усольцевых знал о побеге»: что нового в деле о пропаже семьи в тайге

Сибирский блогер Александр Андрюшенков провел собственное расследование дела о пропаже Усольцевых в тайге. Он побывал в поисковом штабе и пообщался с сыном исчезнувшей Ирины. По словам блогера, он нашел в Сети тайную страницу главы семьи Сергея и якобы получил скриншоты переписок. Какой версии придерживается блогер, как ее прокомментировал Следственный комитет — в материале NEWS.ru.

Какой версии о пропаже семьи Усольцевых в тайге придерживается блогер-расследователь

Андрюшенков высказал версию о том, что Усольцевы сбежали из России. Блогер утверждает, что глава семьи работал напрямую с американцами. Он был соучредителем и директором компании, в которой якобы работала программа по обмену. Детей из России отправляли на лето в США для изучения английского языка. К тому же Усольцев баллотировался в депутаты, подчеркнул Андрюшенков.

«Скорее всего, у человека такого статуса и уровня был доступ к секретной информации и к государственной тайне, которая может быть важна для иностранных специалистов. Эти сведения могли оценить в миллиарды долларов. Я предполагаю, что на Сергея вышли иностранцы», — высказал мнение блогер.

Он добавил, что Железногорск, где ранее жили Усольцевы, — это закрытый город, куда может попасть далеко не каждый человек.

Блогер также заявил, что нашел с помощью подписчиков тайную страницу Сергея в соцсетях. На ней нет фотографий, подписок, добавлен лишь один друг, однако аккаунт зарегистрирован на номер телефона пропавшего мужчины. К тому же на странице указана верная дата его рождения.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам Андрюшенкова, сын Усольцевых Данил Баталов подтвердил, что аккаунт принадлежит отцу. При этом он отметил, что доступ к странице был только у Сергея. Последняя дата захода на нее — 3 октября. При этом семья пропала 28 сентября.

«Данные об активности на странице отца, скорее всего, появились из-за того, что кто-то позвонил ему через платформу. Почти все мессенджеры обновляют эту информацию из-за звонка», — ссылается Андрюшенков на переписку с Баталовым.

По словам блогера, он проверил, так ли это на самом деле. Оказалось, что настройки приватности позволяют звонить Сергею только одному человеку — знакомому Эдуарду Загудаеву.

Почему сын Усольцевых не верит в версию о побеге родителей

По словам Андрюшенкова, Баталов категорически отрицает версию о побеге семьи. По его словам, если бы родители хотели это сделать, то они бы не оставили свою кошку одну в квартире, а отдали бы ее на передержку. К тому же он утверждает, что загранпаспорта отца и матери остались дома.

«Реакция сына на меня была очень вызывающей. Он занял агрессивную позицию защиты. Мое предположение — сын знал обо всем, что это будет побег, и ни о чем не переживал. Он показывал своим поведением, что никакого горя не случилось. Предположим, человек еще не осознал произошедшее или верит в лучшее. Но когда я начал говорить о том, что это побег, сразу же последовала агрессивная реакция», — сказал блогер.

Какие странности были в поведении Ирины Усольцевой перед ее пропажей в тайге

Андрюшенков опубликовал скриншоты переписки, которая, как он утверждает, происходила между Ириной Усольцевой и ее подругой.

«Хочу побыть с мужем вдвоем или втроем с Аришей. У нас не часто это, мы в выходные строим наш дом, в будни работаем, встречаемся на завтраках, иногда на ужинах и в постели, а также созваниваемся», — якобы писала Ирина накануне пропажи.

Блогер также утверждает, что Усольцева жаловалась подруге на то, что у нее в семейной жизни «просто жесть», это как день сурка. Но за 15 дней до переписки она якобы рассказывала в соцсетях, как ходила с супругом в поход.

«В тех сообщениях, которые Ирина отправляла перед исчезновением, она как будто пыталась доказать, что семья идет именно к тем скалам. Как будто говорила: „Поверьте нам“», — подчеркнул Андрюшенков.

Могла ли семья Усольцевых пересечь границу

Андрюшенков пришел к выводу, что Усольцевы могли сбежать за границу. Он предположил, что иностранцы помогли семье организовать исчезновение.

«Сергей очень хорошо знал эту местность, он мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и выйти через лес к ближайшей дороге. Там они, возможно, сели в подготовленную заранее машину и уехали», — высказал мнение блогер.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Он также отметил, что Усольцевы могли пересечь границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах от места исчезновения.

«Первые два дня их никто не искал, вполне успели бы», — добавил Андрюшенков.

Как следователи отреагировали на версию о побеге Усольцевых

Следственный комитет опроверг версию о подготовке побега Усольцевых за границу c целью эмиграции, сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она подчеркнула, что ведомство не обнаружило каких-либо свидетельств того, что семья намеревалась скрыться за рубежом.

В СК проанализировали финансовую активность Усольцевых и установили, что с их счетов совершались обычные хозяйственные операции в пределах страны. Супруги не осуществляли международных денежных переводов, не приобретали авиабилеты и занимались планированием строительства собственного дома. Арбузова также отметила отсутствие у Усольцевых серьезных конфликтов, которые могли бы послужить мотивом для бегства.

«Не факт, что Следственный комитет будет оглашать детали расследования, что происходит на самом деле. На месте поисков с людей якобы брали подписки о неразглашении, но СК позже опроверг эту информацию», — сказал Андрюшенков в беседе с NEWS.ru.

Как близкий друг Усольцева отреагировал на версию о побеге семьи

NEWS.ru связался с Загудаевым — единственным человеком, добавленным в друзья на тайной странице Усольцева в Сети. Он заявил, что категорически не верит в версию о побеге.

«Знаю Сергея как грамотного специалиста, управленца и порядочного человека. Неконфликтный, способный объединять людей. Мы не были коллегами, но знакомы давно и хорошо. Общались часто и с удовольствием. Наши взгляды совпадали по многим вопросам. Допуска к гостайне, насколько я знаю, у него не было. В версию инсценировки не верю», — сказал Загудаев.

Он также отметил, что Сергей с большим трепетом относится к семье, очень любит близких, заботится о них. О религиозных взглядах Усольцева Загудаеву ничего не известно, так как во время бесед они не затрагивали эту тему. Знакомый Сергея добавил, что все еще надеется на возвращение семьи.

Читайте также:

Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края

Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов

Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми