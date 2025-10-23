Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов

В конце сентября в тайге Красноярского края бесследно пропала семья Усольцевых, найти их не могут до сих пор. Какие еще случаи загадочного исчезновения людей известны?

Семья Усольцевых

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинка, после чего близкие потеряли с ними связь.

У причастных к поискам семьи до сих пор нет ни одной зацепки по поводу их нахождения и того, живы ли они. Основная версия следователей — гибель в результате несчастного случая. Однако поскольку тела не найдены и пока нет возможности установить все детали произошедшего, в Сети выдвигаются самые разные версии: от нападения хищников, бандитов до бегства Усольцевых за границу, встречи с НЛО, староверами или сектантами. Однако официального подтверждения нет ни у одной из этих версий.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Перевал Дятлова

Другая загадочная история произошла в 1959 году. События, известные под общим названием «Трагедия перевала Дятлова», до сих пор будоражат умы многих людей. Той зимой группа участников туристического клуба Уральского политехнического университета задумала поход на североуральские горы Отортен и Ойка-Чакур. Приурочен он был к XXI Съезду компартии.

Экспедицию возглавил студент уральского политеха Игорь Дятлов, вместе с ним отправились еще девять человек: Семен Золотарев, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Зинаида Колмогорова, Александр Колеватов, Рустем Слободин, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, Юрий Юдин (единственный выживший из группы).

Группа Дятлова должна была вернуться не позднее 15 февраля. Однако дятловцы не вернулись. 20 февраля на Северном Урале начались поисково-спасательные работы. В них принимали участие милиция, радисты, разведчики, студенты и выпускники уральского политеха, имевшие опыт в спортивном туризме, проживавшие поблизости мансийцы, охотники.

Все члены группы были найдены мертвыми. 27 февраля поисковики обнаружили тела Дятлова, Дорошенко, Колмогоровой и Кривонищенко. Согласно экспертизе, все они погибли от замерзания.

Материалы дела на пресс-конференции «Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Спустя неделю, 5 марта, был найден труп Слободина. Несмотря на то, что причиной смерти также стало замерзание, у него была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма.

Золотарева, Дубинину, Тибо-Бриньоля и Колеватова нашли лишь в мае, когда началось таяние снега. У первых трех были обнаружены травмы различной степени тяжести: переломанные ребра, сдавленная грудная клетка, обильные кровоизлияния головного мозга. Они и послужили причинами смерти туристов. Колеватов же скончался от переохлаждения.

Сегодня существует около сотни различных версий произошедшего. Среди них: сход лавины, нападение манси, НЛО, снежного человека, испытания ядерных бомб или ракет в зоне перевала. В 2019 году эксперты Генпрокуратуры сделали вывод, что группа экстренно покинула палатку из-за лавины, сошедшей в результате резкого ухудшения погоды. Впоследствии они погибли от холода и травм, полученных от давления снега.

Группа Коровиной

В августе 1993 года туристы из казахстанского турклуба «Азимут» отправились в поход на хребет Хамар-Дабан в Бурятии. Возглавляла группу Людмила Коровина — мастер спорта по пешеходному туризму. Остальными участниками группы были шестеро молодых людей: Татьяна Филипенко, Александр Крысин, Денис Швачкин, Валентина Уточенко, Виктория Залесова и Тимур Бапанов.

Маршрут, который должны были пройти туристы, составлял около 210–213 километров и относился к третьей категории сложности. Синоптики обещали хорошую погоду, потому проблем у молодых пешеходников возникнуть не должно было.

Спустя пять-шесть дней после начала похода группа прошла уже 70 километров — Коровина двигалась с короткими ночевками, почти без отдыха, чтобы в назначенный день встретиться с другой группой, которую вела ее дочь. Между вершинами Голец Ягельный (2204 метра) и Тритранс (2310 метров), прямо на склоне, туристы решили остановиться на привал — разбили лагерь и поставили палатки. За ночь погода заметно испортилась — поднялся ураганный ветер и пошел снег. Утром Коровина приказала немедленно собирать вещи и спускаться вниз. Однако порывы были настолько сильные, что снесли палатки.

Внезапно член группы Александр Крысин почувствовал себя плохо — у него изо рта пошла пена, а из ушей полилась кровь. Турист упал, а когда инструктор группы подбежала, чтобы помочь, молодой человек уже не дышал. После смерти подопечного и самой Коровиной стало плохо — у нее заболело сердце, поэтому она решила остаться возле тела Крысина, а остальных отправила спускаться вниз.

Группа Коровиной в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После этого у остальных началась истерика. Валентина Уточенко (единственная выжившая) пыталась увести группу вниз, но они вырывались, убегали, бились головой о камни. Уточенко ушла одна, переночевала в лесу. Утром вернулась — все мертвы.

Увидев это, девушка забрала свой рюкзак, компас и карту, затем двинулась вдоль старых вышек ЛЭП, чтобы найти помощь. Спустя некоторое время девушке удалось выйти к реке Снежной. Там ее нашли туристы из Киева, которые сплавлялись по реке.

До сих пор точно не известно, что привело к гибели группы Коровиной. Среди версий обсуждалось, например, воздействие инфразвука. Также были версии об отравлении озоном или химическими веществами.

Уголовное дело возбуждать не стали: судмедэкспертиза установила, что туристы погибли от сильного переохлаждения и голодания.

Американская «группа Дятлова»

44 года назад в штате Калифорния во время обычной поездки из одного города в другой пропала группа из пятерых мужчин. Формально они не были туристами, однако в связи с невероятно странными обстоятельствами исчезновения этот случай известен в западной прессе как The American Dyatlov Pass («американский перевал Дятлова»).

В феврале 1978 года Джек Мадруга, Теодор Вейхер, Билл Стерлинг, Гэри Матиас и Джеки Хюэтт возвращались на автомобиле в родной Юба-Сити из города Чико, куда они приехали для просмотра баскетбольного матча.

Домой молодые люди, которым нужно было проехать всего 80 километров по трассе, так и не вернулись, поэтому уже на следующее утро встревоженные родственники обратились в полицию. Выяснилось, что последний раз компанию видели в супермаркете неподалеку от стадиона, где они приобрели немного снеков и напитков в обратную дорогу. Через три дня после начала поисков автомобиль Мадруги нашли на проселочной дороге в двух с половиной часах езды от Чико и в совершенно другой стороне от Юба-Сити. По неизвестной причине водитель кардинально отклонился от маршрута, поднялся в заснеженные горы на высоту около 1300 метров, а затем вместе с пассажирами покинул полностью исправную машину и ушел в чащу национального леса Пламас в северной части хребта Сьерра-Невада.

Американская «группа Дятлова» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Местные рейнджеры на протяжении пяти дней прочесывали этот район, однако вскоре началась сильная метель, поэтому поисковую операцию пришлось прекратить. В то же время в полицию обратился возможный свидетель по имени Джозеф Шон. По его словам, он видел свет фар, а также слышал голоса, которые резко стихли после того, как он начал звать на помощь.

Больше о пропавших не было ничего известно на протяжении нескольких месяцев, пока в горах не сошел снег. Лишь в начале июня 1978 года мотоциклист, путешествовавший по лесу Пламас, обратил внимание на разбитое окно в одном из трейлеров лесной службы, находившихся примерно в 30 километрах от брошенного автомобиля. Внутри домика лежали полуразложившиеся останки, позже идентифицированные как тело Теда Вейхера. Через день в нескольких километрах по разные стороны лесной дороги нашли трупы Джека Мадруги и Билла Стерлинга, а еще спустя три дня неподалеку обнаружили мертвого Джеки Хюэтта. Тело Гэри Матиаса так и не было найдено.

Следствию предстояло ответить на множество вопросов, в том числе почему пятеро друзей вдруг свернули с дороги и отправились поздним вечером в совершенно другую сторону, а также что заставило их покинуть автомобиль и уйти в глухой заснеженный лес. Что на самом деле произошло с «пятеркой из Юба-Сити», до сих пор остается загадкой.

