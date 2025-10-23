Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми

Мужчина исчез неподалеку от места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Какие подробности об этом известны, при каких обстоятельствах пропал человек, что там происходит?

По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, 54-летний Станислав вышел на станции Кой в Партизанском районе 18 октября. С собой у него были лодка и продукты. Он планировал вернуться обратно уже на следующей день, однако вскоре перестал выходить на связь. Близкие мужчины обратились в экстренные службы.

Спасатели обследовали 15 км в районе реки Мана и обнаружили лодку рыбака на берегу. Других деталей, которые бы могли прояснить ситуацию, пока отыскать не удалось. Как утверждается, мужчина бесследно исчез примерно в 10 км от места пропажи семьи Усольцевых.

«Заколдованное место какое-то…», «Новый Бермудский треугольник под Красноярском — не иначе», — комментируют новость пользователи Сети.

Как идут поиски Усольцевых 23 октября

Экс-замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин заявил, что семья Усольцевых, поиски которой продолжаются с 28 сентября, могла выбраться из тайги.

«Их там нет, скорее всего. Там не такая чаща, через которую можно где-то потеряться. Потом следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно», — сказал он.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Легошин отметил: человек может долго продержаться без еды, а без воды — около семи дней. При этом в регионе имеется доступ к водным источникам. Если семья решила скрыться, это могло затруднить поиски, предположил он.

Накануне, 22 октября, волонтеры проверили все охотничьи зимовья и сдаваемые дома в красноярской тайге, но не обнаружили следов таинственно пропавших Усольцевых. Некоторые СМИ указывают, что основной версией рассматривается гибель всей семьи вместе с собакой в результате несчастного случая.

Шансы на выживание Усольцевых оцениваются как крайне низкие. Прожить более 20 дней в горной местности, где температура опускается до минус 15 градусов и уже выпал снег, без надежного укрытия невозможно, утверждают источники. Единственной надеждой остается предположение, что они смогли укрыться в пещере и найти способ согреваться.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья собиралась пройти по маршруту в сторону горы Буратинка, вскоре после ухода связь с ними стала недоступна, их местоположение по-прежнему неизвестно.

На поиски собрали 100 человек, затем число участников операции перевалило за 1400. Среди них были сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

В краевом Следственном комитете сообщили, что основная версия пропажи Усольцевых в тайге — несчастный случай. Там добавили, что больше не рассматривают какие-либо версии случившегося с семьей, кроме официальной. Сообщения о нападении людей и диких животных не подтвердились.

