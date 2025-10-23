Рубль получил поддержку? Курсы валют 23 октября: доллар, евро и юань

Эксперты оценили текущее положение рубля на валютном рынке. Правда ли он получил поддержку, каковы прогнозы, что с курсами валют сегодня, 23 октября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 23 октября

Центробанк установил официальный курс доллара на четверг, 23 октября, на уровне 81,6549 рубля. Ранее валюта оценивалась регулятором в 81,3475 рубля и, таким образом, подорожала на 30,74 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 81,36 рубля, теряя 0,1355 (0,17%) на 12:40 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в четверг, 23 октября

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 94,7543 рубля против 94,6656 рубля накануне. Валюта подорожала на 8,87 копейки. На Forex «европеец» торгуется в районе 94,295 рубля, теряя 0,321 (0,34%) на 12:50 мск.

Юань в четверг, 23 октября, оценивается регулятором в 11,4541 рубля. В среду валюта была на отметке 11,3645 рубля. Соответственно, валюта прибавила 8,96 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 11,4153 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0209 (0,18%) на 12:50 мск.

Правда ли рубль получил поддержку, прогнозы

Российская валюта получила поддержку за счет спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров на фоне пика налоговых выплат, который приходится на 28 октября, заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Важными факторами поддержки рубля остаются фискальные ужесточения и вероятность паузы в снижении ключевой ставки ЦБ, считает старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев. Даже на фоне изменчивой геополитической ситуации, курс нацвалюты остается относительно стабильным, добавил эксперт.

Центральный Банк России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман предположил, что до конца текущей недели рубль сохранит устойчивость в рамках имеющихся диапазонов: доллар зафиксируется в коридоре 78–83,7 рубля, евро — 90–98 рублей, юань — 10,9–11,7 рубля.

Зварич считает, что до момента окончания выплаты налогов, диапазон 11–11,5 рубля может остаться актуальным для китайской валюты. В УК «Первая» предполагают, что курс доллара на текущей неделе может находиться в интервале 80–84 рубля, а курс юаня продолжит меняться в коридоре 11,2–11,7 рубля.

В начале ноября, прогнозирует Зварич, юань может перейти в район 11,5–12 рублей. Спрос на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Центробанка могут способствовать ослаблению рубля, объяснил эксперт.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк предположила ослабление рубля к концу 2025 года в направлении отметки 90 за доллар. Этому должно способствовать восстановление роста экономической активности и спроса на импорт, уменьшение продажи валюты Банком России на рынке, а также активизация оттока капитала.

Постепенного ослабления рубля в ближайшие месяцы ожидают в «БКС Мир инвестиций» — до конца года пара USD/RUB может переступить порог в 85 рублей, а затем подойти к 90 рублям. Курс евро в свою очередь, предположительно, вернется к сентябрьскому уровню 100 рублей. Рубль и юань могут двигаться в районе 12, заключил эксперт компании Михаил Зельцер.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 октября: где сбои в РФ

Погода в Москве в четверг, 23 октября: морозы до -5 и снег с дождем?

Прилет в ТЭЦ-6 в Киеве, Чернигов без света: удары по Украине 23 октября