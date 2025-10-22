Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:17

Рубль на грани? Курс сегодня, 22 октября, что с долларом, евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

До конца октября резких скачков рубля при сохранении ключевой ставки ЦБ РФ не предвидится, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 22 октября?

Курс доллара, евро и юаня 22 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 22 октября, составляет 81,3475 рубля, курс евро — 94,6656 рубля, курс юаня — 11,3645 рубля.

По мнению экспертов, ситуация с рублем остается сложной, его динамику диктуют разнонаправленные факторы, включая геополитическую обстановку и рост экспорта. Ключевым событием, которое определит вектор для валютного рынка на ближайшие месяцы, станет заседание Банка России, запланированное на пятницу, 24 октября. По прогнозам аналитиков, ключевая ставка будет сохранена на уровне 17% годовых.

Что будет с курсом рубля до конца октября

Михаил Зельцер объяснил, что 24 октября ЦБ РФ может оставить ключевую ставку, и это сыграет на российской валюте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В эту пятницу ЦБ может оставить ставку, а валюты будут это обыгрывать уже на будущей неделе. На следующей будет и решение ФРС со ставкой, которую наверняка снизят. Факторы центробанков поддержат рубль: для нацвалюты РФ пауза ЦБ — это позитив, а решение ФРС — негатив для глобального доллара. Но есть и факторы поддержки инвалют против рубля — снижение экспорта, сокращение продажи валюты по бюджетному правилу, острая геополитика. Ориентиры на конец октября — курс от 82 рублей за доллар, 95 — по евро и юань — ближе к 11,5», — уточнил он в беседе с LIFE.ru.

Экономист Денис Ракша также считает, что Центробанк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне, что положительно скажется на курсе рубля.

«На это есть веские причины: после периода сезонного снижения цен вновь наблюдается рост инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливаются. В таких условиях формальных оснований для смягчения денежно-кредитной политики попросту нет», — сказал он NEWS.ru.

По мнению инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, укрепление доллара на прошлой неделе было вызвано крупной продажей валюты, поэтому носит временный характер.

«Импульс укрепления рубля был временным, его причиной мог стать выход на рынок крупного продавца валюты. На низколиквидном валютном рынке в России баланс сил можно изменить относительно небольшими объемами операций. Сейчас рубль вернулся в привычную канву умеренного ослабления. В ближайшее время более вероятна временная консолидация курса в районе 81–83 за доллар. Дальнейшее ослабление рубля в октябре может сдерживаться приближением налогового периода и вероятным сохранением монетарной жесткости по итогам заседания ЦБ 24 октября», — объяснил эксперт.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 22 октября: что завтра, боли, снижения ритма сердца

Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия

Смертоносные ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

курс рубля
новости
прогнозы
экономика
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
В Генштабе рассказали, будут ли резервистов привлекать к СВО
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.