Рубль на грани? Курс сегодня, 22 октября, что с долларом, евро и юанем

До конца октября резких скачков рубля при сохранении ключевой ставки ЦБ РФ не предвидится, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 22 октября?

Курс доллара, евро и юаня 22 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 22 октября, составляет 81,3475 рубля, курс евро — 94,6656 рубля, курс юаня — 11,3645 рубля.

По мнению экспертов, ситуация с рублем остается сложной, его динамику диктуют разнонаправленные факторы, включая геополитическую обстановку и рост экспорта. Ключевым событием, которое определит вектор для валютного рынка на ближайшие месяцы, станет заседание Банка России, запланированное на пятницу, 24 октября. По прогнозам аналитиков, ключевая ставка будет сохранена на уровне 17% годовых.

Что будет с курсом рубля до конца октября

Михаил Зельцер объяснил, что 24 октября ЦБ РФ может оставить ключевую ставку, и это сыграет на российской валюте.

«В эту пятницу ЦБ может оставить ставку, а валюты будут это обыгрывать уже на будущей неделе. На следующей будет и решение ФРС со ставкой, которую наверняка снизят. Факторы центробанков поддержат рубль: для нацвалюты РФ пауза ЦБ — это позитив, а решение ФРС — негатив для глобального доллара. Но есть и факторы поддержки инвалют против рубля — снижение экспорта, сокращение продажи валюты по бюджетному правилу, острая геополитика. Ориентиры на конец октября — курс от 82 рублей за доллар, 95 — по евро и юань — ближе к 11,5», — уточнил он в беседе с LIFE.ru.

Экономист Денис Ракша также считает, что Центробанк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне, что положительно скажется на курсе рубля.

«На это есть веские причины: после периода сезонного снижения цен вновь наблюдается рост инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливаются. В таких условиях формальных оснований для смягчения денежно-кредитной политики попросту нет», — сказал он NEWS.ru.

По мнению инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, укрепление доллара на прошлой неделе было вызвано крупной продажей валюты, поэтому носит временный характер.

«Импульс укрепления рубля был временным, его причиной мог стать выход на рынок крупного продавца валюты. На низколиквидном валютном рынке в России баланс сил можно изменить относительно небольшими объемами операций. Сейчас рубль вернулся в привычную канву умеренного ослабления. В ближайшее время более вероятна временная консолидация курса в районе 81–83 за доллар. Дальнейшее ослабление рубля в октябре может сдерживаться приближением налогового периода и вероятным сохранением монетарной жесткости по итогам заседания ЦБ 24 октября», — объяснил эксперт.

