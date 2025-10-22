Магнитные бури сегодня, 22 октября: что завтра, боли, снижения ритма сердца

Сегодня, 22 октября, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, какое влияние геомагнитные удары оказывают на организм человека?

Что известно о магнитных бурях 22 и 23 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 22 октября, составляет всего 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойной магнитосферы — 73%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 23 октября, магнитных бурь не ожидается.

Магнитные бури сегодня, 22 октября: что завтра, слабость, боли, апатия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое влияние магнитная буря может оказывать на организм

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в этот период необходимо пить много жидкости.

«Глобально, кроме того, достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

Врач-терапевт Андрей Звонков уверен, что многие люди просто не замечают серьезные возмущения, которые происходят с магнитосферой Земли, потому что в организме существуют компенсаторные механизмы, помогающие приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Он также посоветовал больше дышать свежим воздухом.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — сказал врач.

