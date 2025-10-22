Магнитные бури сегодня, 22 октября: что завтра, боли, снижения ритма сердца

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:54

Магнитные бури сегодня, 22 октября: что завтра, слабость, боли, апатия Магнитные бури сегодня, 22 октября: что завтра, слабость, боли, апатия Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 22 октября, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, какое влияние геомагнитные удары оказывают на организм человека?

Что известно о магнитных бурях 22 и 23 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 22 октября, составляет всего 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойной магнитосферы — 73%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 23 октября, магнитных бурь не ожидается.

Какое влияние магнитная буря может оказывать на организм

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в этот период необходимо пить много жидкости.

«Глобально, кроме того, достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

Врач-терапевт Андрей Звонков уверен, что многие люди просто не замечают серьезные возмущения, которые происходят с магнитосферой Земли, потому что в организме существуют компенсаторные механизмы, помогающие приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Он также посоветовал больше дышать свежим воздухом.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — сказал врач.

