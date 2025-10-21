Смертоносные ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Смертоносные ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москву и Московскую область придет волна потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 25 и 26 октября, ждать ли смертоносных ливней и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, 25 и 26 октября столбики термометров в Москве будут подниматься до +10 градусов.

«В субботу Москва окажется в теплом секторе циклона, в зоне облачной, дождливой и ветреной погоды, с аномально низким, на 12–14 единиц ниже нормы, атмосферным давлением. В такой ситуации в регион вернется двухзначное тепло — после полудня около +10 градусов, — этот день может стать самым теплым днем недели. В воскресенье на фоне еще более низкого атмосферного давления погода сохранится пасмурная, вновь пройдут дожди, а температура будет на 3–4 градуса выше климатической нормы. При таких погодных процессах, с ожидаемым отсутствием заморозков и осадков в твердой фазе, момент смены автомобильных шин можно сдвинуть на начало ноября», — отметил он.

По данным метеосервисов, в субботу, 25 октября, погоду в российской столице можно будет охарактеризовать как облачную. В течение всего дня небо будет скрыто за облаками. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит +5 градусов, а днем воздух прогреется до +8 градусов. Атмосферное давление будет достаточно высоким — около 762 мм ртутного столба, которое в течение дня немного понизится. Ветер ожидается южный умеренный, со скоростью 3–5 м/с.

Воскресенье, 26 октября, принесет москвичам и гостям столицы пасмурную погоду с обложным дождем. Небо будет скрыто за облаками с утра и до самого вечера, а на протяжении всего дня ожидается мелкий дождь. Температурный режим будет еще более прохладным. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, днем — около +4 градусов, а к вечеру возможен небольшой подъем до +7 градусов. Ветер усилится, сменив направление на юго-восточное, и его порывы будут достигать 5–6 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно снижаться, опустившись до отметки 751–752 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в выходные смертоносных ливней не прогнозируется, но ожидается теплая погода до +10 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Выходные дни 25 и 26 октября в Санкт-Петербурге ожидаются довольно прохладными и дождливыми.

В субботу, 25 октября, горожан и гостей города ждет облачная погода с дождями. Температурный режим будет достаточно мягким. Ночью столбики термометров покажут около +9 градусов, а днем воздух прогреется до +10–11 градусов. Атмосферное давление будет низким и составит примерно 749–750 мм ртутного столба. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, со скоростью 3–4 м/c.

Воскресенье, 26 октября, принесет с собой продолжение дождливой погоды, но будет заметно холоднее. Максимальная температура в Северной столице днем не превысит +7–8 градусов, а ночью составит около +5–7 градусов. Атмосферное давление останется низким, около 747 мм ртутного столба. Ветер сохранит умеренный характер, но сменит направление на восточное и юго-восточное со скоростью 2–4 м/с.

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада

Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия

Королевская семья Британии: новости, любовница Уильяма стала копией Кейт