Королевская семья Британии: новости, любовница Уильяма стала копией Кейт

Предполагаемая любовница принца Уильяма стала полной копией его супруги Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 21 октября?

Что известно о любовнице Уильяма

Британская модель Роуз Хэнбери стала одеваться как Кейт Миддлтон, что вновь породило слухи о ее романе с принцем Уильямом, которые впервые появились в 2019 году, сообщает RadarOnline. По данным издания, предполагаемая любовница Уэльского изменила стиль и стала «полной копией Кейт Миддлтон».

«У Роуз всегда был безупречный стиль, но в последнее время ее образы кажутся продуманными. Каждый раз, когда она выходит на улицу, на ней надето что-то, что напоминает наряды Кейт — вплоть до бренда. Это странно. Люди в королевских кругах не могут не говорить об этом, и Кейт становится все более неловко», — отметил королевский источник.

Схожие наряды Хэнбери и Миддлтон возродили старый скандал о романтических отношениях Уильяма с моделью и заставили инсайдеров дворца нервничать, пишет RadarOnline.

«Всякий раз, когда Роуз появляется на королевском мероприятии, это вызывает у Кейт болезненные воспоминания. Слухи об их романе с Уильямом были для нее унизительны, а то, что Роуз подражает ее стилю, только усугубляет ситуацию. Как будто Роуз хочет напомнить миру, что она все еще часть этой истории», — добавил инсайдер.

Почему Уильям отдаляется от Карла III

Отношения между королем Великобритании Карлом III и его старшим сыном принцем Уильямом достигли критической точки, утверждают источники RadarOnline. По их данным, причиной кризиса стали высказывания Уэльского о своем детстве и его взгляд на будущее королевской семьи, которые монарх воспринял крайне болезненно.

По сведениям источников, Карл III усматривает в словах сына покушение на свой авторитет. Особенно его задели намеки принца Уэльского на то, что он и его брат Гарри росли в обстановке, лишенной достаточной родительской любви.

Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Кроме того, напряжение между отцом и сыном усугубляется и из-за недовольства Уильяма тем, что Карл III вновь начал общаться с принцем Гарри.

«Это было обидно, и хотя король ничего не сказал в ответ, он был глубоко расстроен некоторыми словами Уильяма. Иногда он чувствует, что его подрывают со всех сторон», — заявил инсайдер.

Эта ситуация, как полагают королевские эксперты, добавляет новый повод для конфликта внутри королевской семьи.

