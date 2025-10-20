Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:09

Королевская семья Британии: последние новости, онкологический кошмар Кейт

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Герцогиня Эдинбургская Софи будет помогать принцессе Уэльской Кейт Миддлтон восстанавливаться от «онкологического кошмара». Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 20 октября?

Что происходит в жизни Миддлтон

Миддлтон решила в период восстановления после рака воспользоваться помощью особенного человека, которого в королевской семье называют «скалой», — герцогини Эдинбургской, сообщает RadarOnline. После переезда Уэльских в новый дом в Forest Lodge в Виндзорском Большом парке Кейт и Софи будут жить в 10 минутах езды друг от друга, что поможет усилить их дружбу.

«Софи постоянно присутствовала в жизни Кейт в течение последнего года — спокойная, преданная и абсолютно надежная. Она единственный человек, с которым принцесса Уэльская может поговорить по-настоящему, без осуждения. Переезд Кейт означает, что они смогут видеться гораздо чаще, эта поддержка будет бесценна в процессе восстановления многодетной мамы от онкологического кошмара», — рассказали инсайдеры.

По данным источника, между принцессой Уэльской и герцогиней Эдинбургской присутствует особая связь, поскольку они обе родом из простых семей.

«Они обе родом из простых семей и вынуждены были пробираться сквозь лабиринты королевского протокола и ожиданий. Этот общий опыт создал между ними связь и взаимопонимание, которые мало кому удавались», — отметил королевский эксперт.

Кейт Миддлтон и герцогиня Эдинбургская Софи Кейт Миддлтон и герцогиня Эдинбургская Софи Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского

Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем, сообщает телеканал Sky.

«Продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание общества от работы Его Величества и королевской семьи. <…> С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен пойти еще дальше. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые были мне оказаны», — заявил Эндрю.

По данным The Telegraph, принц пошел на этот шаг из-за огромного давления со стороны монарха. Помимо сложения титула герцога Йоркского, Эндрю также откажется от звания рыцаря ордена Подвязки. У него останется только титул принца, так как он не может его лишиться, будучи сыном королевы Елизаветы II.

