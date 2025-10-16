Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать

В первый месяц зимы температура воздуха в Москве и Московской области превысит климатическую норму на 3 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 декабря, ждать ли огненной метели и дубака до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По словам Евгения Тишковца, количество осадков в декабре в Москве превысит климатическую норму на 10%.

«Средняя температура воздуха предстоящей зимы в столичном регионе превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса. Положительное отклонение от нормы по месяцам составит: в декабре — плюс 3 градуса, в январе — плюс 1 градус, в феврале — плюс 5 градусов, с общим количеством осадков, близким к норме с незначительным ее превышением на 10%. Таким образом, в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый. Средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, дневная — от -2 до -7 градусов, но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — отметил синоптик.

По предварительным данным метеосвервисов, погода в российской столице с 1 по 10 декабря обещает быть достаточно стабильной, без резких температурных колебаний. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах — от -3 до -1 градуса, а ночная — опускаться до -6 градусов. Атмосферное давление будет в основном в пределах нормы, около 746–748 миллиметров ртутного столба.

Первый день зимы москвичей встретит температурой -3 градуса днем и -6 градусов ночью. Вторник, 2 декабря, будет немного мягче, когда столбики термометров покажут -3 градуса днем и -5 градусов ночью. Среда, 3 декабря, и четверг, 4 декабря, продолжат эту тенденцию с дневными температурами от -2 и до -1 градуса. Пятница, 5 декабря, и суббота, 6 декабря, вновь будут прохладными, около -2 градусов днем. Воскресенье, 7 декабря, и понедельник, 8 декабря, сохранят температуру на отметке -2 градуса. В завершающие дни десятидневки, во вторник, 9 декабря, и в среду, 10 декабря, температура составит -3 градуса днем.

Таким образом, в начале декабря в Москве огненной метели и дубака до -30 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале декабря

В Санкт-Петербурге первый месяц зимы 2025 года начнется с типичной для региона погоды, без резких температурных аномалий. Согласно данным ведущих метеорологических сервисов, первые десять дней декабря будут достаточно мягкими, но с характерной для этого времени года пасмурной и влажной погодой.

Первый день календарной зимы, 1 декабря, ожидается с температурой около 0 градусов днем и -3 градуса ночью. Аналогичные показатели прогнозируются и на последующие два дня. К пятнице, 5 декабря, дневная температура может незначительно опуститься, до -1 градуса, а ночная сохранится на отметке -3 градуса. В начале второй недели месяца, 9 и 10 декабря, ночные заморозки станут чуть более ощутимыми, до -4 градусов, а днем столбик термометра будет показывать около -1 градуса. Атмосферное давление в этот период будет стабильным, в пределах 759–762 мм ртутного столба, а влажность воздуха останется высокой — 86–89%, что типично для Петербурга.

Что касается осадков и ветра, то, по предварительным данным, в Северной столице первые десять дней декабря будут характеризоваться слабыми, но регулярными осадками. Преобладающим будет южный и юго-западный ветер со скоростью около 4–6 м/с, который может усиливать ощущение холода.

