Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления

В Москве и Московской области завтра, 17 октября, ожидаются небольшие дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 17 октября

В Москве завтра, 17 октября, в дневное время столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов.

«17 октября будет облачная погода. Небольшой дождь, днем по области местами умеренный. Температура в Москве ночью — от +4 до +6 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Температура днем в Москве — от +8 до +10 градусов, по области — от +5 до +10 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, в конце недели в российской столице участятся дожди.

«В пятницу, субботу и воскресенье дожди станут постепенно усиливаться, днем — от +6 до +9 градусов, что в пределах нормы климата середины осени. Сегодня наступил третий подсезон осени — глубокая осень, которая продолжится как минимум до 28 октября», — пояснил синоптик.

По информации метеорологических центров, в пятницу, 17 октября, температура воздуха в течение дня будет достаточно комфортной. Ночью столбик термометра покажет около +6 градусов, а к утру температура поднимется до +8 градусов.

Днем воздух прогреется до +10 градусов. Однако из-за высокой влажности и пасмурной погоды ощущаться будет прохладнее. Основной чертой дня станет облачная погода с дождем. Осадки, по данным синоптиков, будут продолжаться в течение большей части суток, особенно в утренние и ночные часы.

Ветер ожидается юго-западный умеренный, его скорость составит 3–5 м/с, с отдельными порывами до 9 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 747–748 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 17 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 октября в Санкт-Петербурге столбики термометров в ночные часы опустятся до 0 градусов.

«17 октября будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, в начале ночи местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура ночью — от +0 до +2 градусов. Днем — от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, температура воздуха в течение дня 17 октября будет комфортной для середины октября. Ночью столбик термометра опустится до +1 градуса, а в отдельных районах города и близлежащих пригородах возможны слабоотрицательные значения около 0 градусов.

Днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Утром, примерно в 09:00, температура будет составлять около +3 градусов, после чего начнет плавно подниматься, достигнув +5 градусов к полудню и своего пика в +7 градусов к 15:00.

К вечеру вновь наступит похолодание, и к 21:00 термометр покажет около +5 градусов.

