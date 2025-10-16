Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:15

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 октября: где сбои в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 16 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в РФ не работает мобильный интернет 16 октября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 16 октября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 16 октября поступило от пользователей МТС. Порядка 30% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 16% — на Краснодарский край, 5% — на Санкт-Петербург, Башкирию, Тюмень, Ульяновскую и Оренбургскую области, 3% — на Пермский край, 2% — на Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Волгоградскую, Ростовскую, Архангельскую, Воронежскую, Владимирскую, Свердловскую, Калужскую и Нижегородскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Татарстана, Томской, Нижегородской и Ростовской областей.

Почему не работает мобильный интернет 16 октября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Сбои по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

16 октября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Кубани, Туапсинского района, Пензенской, Ивановской и Оренбургской областей.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что 16 октября в регионе пройдут командно-штабные тренировки по беспилотной опасности. Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Как пользоваться интернетом в период сбоев, можно ли вернуть деньги за тариф

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

Чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

Читайте также:

Фиктивный брак, отрицательные роли, две дочки: как живет актер Анатолий Кот

Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Поцелуй с Пересильд, гонорары, помощь Киркорова: как живет Ваня Дмитриенко

мобильный интернет
сотовые операторы
новости
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль рванул вверх? Курс сегодня, 16 октября, что с долларом, евро и юанем
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ ответил на агитацию MI6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.