Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 16 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в РФ не работает мобильный интернет 16 октября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 16 октября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 16 октября поступило от пользователей МТС. Порядка 30% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 16% — на Краснодарский край, 5% — на Санкт-Петербург, Башкирию, Тюмень, Ульяновскую и Оренбургскую области, 3% — на Пермский край, 2% — на Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Волгоградскую, Ростовскую, Архангельскую, Воронежскую, Владимирскую, Свердловскую, Калужскую и Нижегородскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Татарстана, Томской, Нижегородской и Ростовской областей.

Почему не работает мобильный интернет 16 октября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Сбои по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

16 октября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Кубани, Туапсинского района, Пензенской, Ивановской и Оренбургской областей.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что 16 октября в регионе пройдут командно-штабные тренировки по беспилотной опасности. Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Как пользоваться интернетом в период сбоев, можно ли вернуть деньги за тариф

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

Чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

